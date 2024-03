Horoskop na marzec ma szczególną przepowiednię dla jednego znaku zodiaku. Choć wydawałoby się, że będą to Ryby, skoro to właśnie ich czas, to ta lunacja będzie łaskawsza dla innego zodiaku. Warto jednak zaznaczyć, że każdy znak zodiaku będzie pod jej wpływem. Nów Księżyca będzie miał kulminację 10 marca o godzinie 10:00, jednak w energii nowiu będziemy od 9 do 11 marca.O tym, że fazy Księżyca wpływają na nasze życie, wiemy od dawna. Zgodnie z nimi funkcjonują nie tylko wody na Ziemi (przypływy oraz odpływy mórz i oceanów), ale również od nich zależy rozwój roślin. Co od wieków wykorzystują rolnicy. Energia ziemskiego satelity oddziałuje także na nasze samopoczucie. Najczęściej czujemy to przy pełni, ale także nów Księżyca zostawia po sobie ślad.

Ten znak zodiaku czeka wielkie zwycięstwo i bogactwo. Horoskop na nów Księżyca w marcu z przepowiednią obfitości

Znak zodiaku, który najbardziej odczuje dobry wpływ marcowego nowiu to Wodnik. Ten Księżyc może przynieść wielkie zwycięstwo w finansach. Możesz dostać ekscytującą ofertę pracy, podwyżkę, pokaźny przelew lub lukratywny kontrakt. Jednak nic samo się nie wydarzy, musisz działać, a Wszechświat będzie Ci sprzyjać. Ponadto miłość wisi w powietrzu. Samotni powinni umówić się na kilka randek, może nawet z tą samą osobą. Wodniki w związkach mogą na nowo rozpalić iskrę, robiąc coś szalonego dla swojej drugiej połówki.

Przepowiednia na nów Księżyca w marcu. Rady dla każdego znalu zodiaku

Podczas najbliższego nowiu będziemy mieć do czynienia z wyjątkowym czasem. Marzec to ostatni zimowy, a zarazem pierwszy wiosenny miesiąc. Jesteśmy zmęczeni zimą i szarością, wyczekujemy słońca. Szykujemy się na czas, w którym buchnie zieleń, rozkwitną kwiaty, a dni będą cieplejsze. W marcu będziemy mieć do czynienia z nowiem w ostatnim zodiaku — znaku Ryb. Zupełnie, jak na przedwiośniu czeka nas czas nieco uśpiony, ale połączony z niepokojem. Nów w Rybach oznacza ogromną wrażliwość. Możemy odczuwać niepewność, a nawet lęk o przyszłość. Jednak marzycielskie Ryby zadbają, by nasza wyobraźnia kreśliła dobry plan. Warto jednak uważać, by nie zatracić się za bardzo, bo to znak, który lubi mieszać rzeczywistość z fikcją. Najbliższy czas jest doskonały, by zajrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na pytanie: czego mi potrzeba? Na wierzch wyjdą emocje, które ukrywaliśmy przed światem. Warto dać im upust i oczyścić się przed nadchodzącą wiosną. Pozwól sobie na odpoczynek, ostatni przed nowym cyklem astrologicznym. Znajdź swój sposób na odprężenie i relaks. Nie popadaj w melancholię, zamiast tego skieruj myśli i energie na pozytywne działanie – kreśl mapę marzeń, pisz afirmacje.

