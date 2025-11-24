To będzie jedyna taka Wigilia! Nie wszyscy jednak skorzystają

Wigilia 2025 będzie dniem wolnym od pracy, co stanowi długo oczekiwaną zmianę.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ten dodatkowy dzień wolny.

Zastanawiasz się, kto mimo to będzie musiał pracować i jakie są wyjątki od tej zasady?

Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy. Nowe przepisy

Jeszcze w 2024 roku Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadziła dodatkowy dzień wolny. Już w tym roku dniem wolnym od pracy będzie Wigilia. To ogromna rewolucją na rynku pracy, na którą od lat czekało wielu pracowników. Wigilia od lat pozostaje dniem wolnym w szkołach oraz na uczelniach. Nadal jednak była jednak normalnym dniem pracującym (podobnie jak Sylwester). Dyskusja o uczynieniu ją ustawowo wolnym trwała przynajmniej od 2018 roku. Pracownicy domagali się, aby w Wigilię móc się skupić na rodzinie oraz na przygotowaniach do kolacji świątecznej. Po drugiej stronie byli pracodawcy, którzy zwracali uwagę na straty wynikające z kolejnego dnia wolnego w roku. Zwłaszcza w handlu Wigilia była dniem wysokich obrotów oraz zysków. Wprowadzone wcześniej przepisy skróciły jednak godziny otwarcia sklepów w Wigilię do 14:00. Od 2025 roku wszyscy jednak będą mieć wolne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wigilia została dniem wolnym od pracy.

Wolna Wigilia 2025. Kto będzie musiał pracować?

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące wolnej Wigilii nie obejmą wszystkich pracowników. Istnieje wiele zawodów, których przedstawiciele będą pracowali w Wigilię. Są to przede wszystkie służby, takie jak policja, straż pożarna, a także służby medyczne. Pracować będą także przedstawiciele transportu miejskiego czy energetyki. W systemie dyżurowym pracować będą także dziennikarze, weterynarze oraz drogowcy. Warto wiedzieć, że wymienione wyżej wyjątki nie są jedyne. Ustawa o dniu wolnym od pracy w Wigilię dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Oznacza to, że osoby pracujące na umowie zleceniu czy o dzieło będą zależne od decyzji swojego przełożonego. Może on wprowadzić wolne w Wigilię, ale nie musi.