To już ostatnie tygodnie z tym produktem na półkach sklepowych. Z powodu rozporządzenia Unii Europejskiej znika raz na zawsze

Unia Europejska wprowadza rygorystyczne przepisy dotyczące miodu, aby skutecznie walczyć z podróbkami i niską jakością na rynku.

Od czerwca 2026 roku miód intensywnie filtrowany, pozbawiony pyłku, nie będzie mógł być sprzedawany pod tą nazwą, a producenci będą musieli jasno określać pochodzenie.

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Miód uznawany jest za zdrową żywność. Zawiera wiele antyoksydantów oraz działa antyseptycznie. Używamy jest w sezonie chorób i przeziębień. Redukuje kaszel i łagodzi ból gardła, dzięki zwartości przeciwulteniaczy wspomaga odporność oraz reguluje pracę naczyń krwionośnych.

Unia Europejska wzięła na tapet wyroby miodopodobne. Od 14 czerwca 2026 zaczęły obowiązywać nowe przepis dotyczące sprzedaży oraz dystrybucji miodu. Wynikają one z dostosowania krajowych przepisów do unijnych wymogów. Oznacza, że zmianami objęto niektóre wyroby związane z miodem.

Od 14 czerwca 2026 roku miód przefiltrowany, czyli pozyskiwany przez usunięcie obcych substancji, w tym znacznej ilości pyłku, a także poddawany intensywnego flirtowaniu, nie może być sprzedawany pod nazwą miodu. Dodatkowo nowe regulacje mają zapewnić większe bezpieczeństwo dotyczące rzeczywistego kraju pochodzenia danego wyrobu. Unia Europejska chce w ten sposób znacząco ograniczyć sprzedaż miodu o niskiej jakości, którego pochodzenia nie da się potwierdzić. Producenci zobowiązani są wskazaniu wszystkich potrzebnych informacji. Produkty nie spełniające tych wytycznych nie mogą już trafiać do obiegu. Co ważne, wraz 14 czerwca towary niespełniające nowych wymogów nie zostały wycofane. Będą w sprzedaży do wyczerpania zapasów lub skończenia się terminu przydatności do spożycia.

Dlaczego zmiany dotyczące sprzedaży miodu są potrzebne?

Unia Europejska od lat walczy z napływem podrabianego miodu z Chin. Często w znacznej ilości pozbawiony jest on pyłku, dzięki któremu można sprawdzić, skąd pochodzi nektar i jak był pozyskiwany. Problem podrabianego miodu jest złożony i wykracza poza samo filtrowanie pyłku. Często do miodu dodaje się syropy cukrowe, takie jak glukozowo-fruktozowy czy ryżowy, wodę lub inne substancje, które obniżają jego jakość i wartość odżywczą, jednocześnie zwiększając objętość. Takie praktyki nie tylko oszukują konsumentów, ale także podważają reputację prawdziwych, uczciwych producentów miodu, którzy wkładają wiele pracy w pozyskiwanie naturalnego produktu. Nowe przepisy mają ograniczyć sprzedaż produktów niewiadomego pochodzenia z trudnym do sprawdzenia składem. Wprowadzone regulacje mają sprawić, aby konsument mógł sprawdzić, czy miód jest naturalny czy przetworzony a także skąd pochodzi.

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