To najpopularniejsze imię na świecie. Rodzice oszaleli na jego punkcie. Dopuszczalne w Polsce i oznacza greckiego boga.

Wsypuję 5 łyżek do wody i podlewam hortensję w marcu. Rośnie jak na drożdżach i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji na wiosnę

To imię dla chłopca było najpopularniejsze w 2023 roku na całym świecie

W Polsce triumfy świecą tradycyjne, rodzime imiona. W rankingach królują takie imiona jak Antonii, Jan oraz Aleksander. Wśród dziewczynek liderkami są Zuzanna, Laura i Zofia. Okazuje się jednak, że na świecie zwycięzca był inny. Najpopularniejszym imieniem 2023 roku został Teo (Theo). Według danych portalu "Baby Center" to właśnie The zdominował ranking imion w 2023 roku. Teo to silne, męskie imię, która pochodzi o greckiego słowa "theos" i oznacza słowo "bóg". The kojarzony jest z silnym charakterem oraz dominującą osobowością. Chłopcy o tym imieniu są odważnie i lojalni. Nie boją się niczego i potrafią być prawdziwymi psotnikami.

Jaki jest polski odpowiednik imienia Teo?

Imię Teo posiada polski odpowiednik i jest nim Teodor. Święty Teodor był jednym z rzymskich legionistów i czczono go jako patrona wojska. Imię Teodor kojarzy się z męską siłą i dostojność. Teodor jest wiernym i lojalnym mężczyzną, która ponad wszystko ceni rodzinę i przynależność do wybranej wspólnoty.