Tragiczny w skutkach błąd, który zniszczy zmywarkę. Praktykowany w wielu polskich domach. Przez to zmywarka może się psuć i pobierać więcej prądu

Jak szybko obrać młode ziemniaki bez użycia noża i brudzenia rąk? Ten trik z Instagrama to złoto

Ale to proste!

Teraz każdy może opublikować swoją książkę i dotrzeć do milionów czytelników. Startuje Empik Selfpublishing

To warto wiedzieć

Przez ten błąd zniszczysz zmywarkę. Jak go unikać?

Zmywarka ułatwia życie. Dla wielu osób zmywanie to jedna z najmniej lubianych czynności w domu. Pojawienie się zmywarek pozwoliło raz na dobre zapomnieć o codziennym namaczaniu oraz szorowaniu naczyń. Zmywarki są banalnie proste w obsłudze i nie wymagają regularnych konserwacji oraz napraw. Nie znaczy to jednak, że można całkowicie zapomnieć o dbaniu o ten sprzęt. Polacy notorycznie popełniają szereg błędów, które zasadniczo wpływają na pracę zmywarki.

Zobacz także: Jak szybko obrać młode ziemniaki bez użycia noża i brudzenia rąk? Ten trik z Instagrama to złoto

Błędy, które niszczą zmywarkę

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wkładanie do zmywarki naczyń z resztkami jedzenia. Nowoczesne zmywarki wyposażone są w funkcję domywania zaschniętych zabrudzeń, jednak nadal jeżeli na naczyniach znajdują się większe resztki jedzenia to należ je usunąć. Pestki cytryny czy makarony mogą zapchać filtr oraz części myjące i doprowadzić do awarii zmywarki. Kolejnym istotnym błędem który ma wpływ na działanie zmywarki jest brak czyszczenie filtra i innych trudno dostępnych elementów urządzenia. Filtr należy regularnie demontować i czyścić. Zbierają się w nim resztki jedzenia, które blokują przepływ wody i mają wpływ na prawidłowe działanie zmywarki.

Sonda Czyścisz regularnie zmywarkę? Tak Nie