Ukryta funkcja na Netflixie, z której prawie nikt nie korzysta. Ludzie o tym zapominają, a potem żałują. Już nie korzystam z Netflixa inaczej

Ukryte funkcje Netflixa. Te opcje ułatwiają oglądanie filmów i seriali

Kolacja, herbata i Netflix. Dla wielu osób to plan na idealny wieczór. Popularna platforma do oglądania filmów i seriali nadaj bije rekordy popularności i dzisiaj trudno już znaleźć osobę, która by o niej nie słyszała. Mało użytkowników Netflixa zdaje sobie jednak sprawie, że platforma posiada kilka ukrytych funkcji, które pozwalają na jeszcze lepsze zindywidualizowanie profilu. W opcjach Netflixa możesz zmienić wielkość i wygląd wyświetlanych napisów oraz włączyć autodyskrypcję. Serwis posiada również specjalne kody, które wpisane w przeglądarkę dają dostęp do jeszcze większej biblioteki filmów i seriali. O tym, jak to zrobić przeczytasz tutaj.

Od kiedy poznałam tę funkcję Netflixa, to nie korzystam już inaczej. Dzięki temu zawsze mam co obejrzeć

Ile razy zdarzyło Wam się, że zauważyliście ciekawy film lub serial na Netflixie, który jeszcze nie miał swojej premiery? Obiecywaliście sobie, że koniecznie go obejrzycie, a potem zapomnieliście. Netflix posiada specjalną funkcję, która przypomni Wam o wybranych filmach i serialach w dniu ich premiery. Wystarczy wejść w zakładkę poświęconą danej produkcji i zaznaczyć "Przypomnij mi". Dzięki temu wybrana pozycja wyświetli Wam się z zakładce "Moja lista w dniu premiery. Dzięki tej opcji macie pewność, że żaden film czy serial Wam nie umknie. Ja sama korzystam z tej funkcji nagminnie.

