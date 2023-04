Używasz tego codziennie, a to przyciąga kleszcze. Zrezygnuj tej jednej rzeczy, a kleszcze będę Cię omijać szerokim łukiem

Bratki na wiosnę 2023. Co zrobić, by kwitły jak szalone aż do lata? Jest jedna zasada, dzięki której pojawią się nowe pąki

Tych słów nigdy nie mów dzieciom. To 4 rzeczy, które sprawią, że Twoje dziecko straci pewność siebie i w przyszłości może Cię za to obwiniać

Kleszcze uwielbiają te zapachy. Unikaj ich jeżeli nie chcesz złapać kleszcza

Wiosna w pełni, wiele osób korzysta z uroków słonecznej pogody i odpoczywa w lasach, na łąkach i nad wodą. Jednak wiosna i lato to także sezon na kleszcze, które jak roku atakują ludzi i zwierzęta. Kleszcze przenoszą wiele niebezpiecznych chorób, jak boreliozę, czy kleszczowe zapalenie mózgu. Podczas każdej wizyty w lecie lub na działce powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Warto również wiedzieć, co kleszcze lubią a czego nie. Okazuje się, że wiele rzeczy stosowanych przez ludzi codziennie przyciąga kleszcze. tak jest między innymi w przypadku perfum oraz dezodorantów. Kleszcze wprost uwielbiają słodkie zapachy. Na drugim biegunie są ostre zapachy. Te mogą posłużyć jako skuteczne odstraszacze kleszczy. jakich zapachów kleszcze nie lubią? Są to między innymi olejki o zapachu goździkowym, olejek z drzewa herbacianego, tymiankowego, szałwiowego, z trawy cytrynowej, z mięty pieprzowej oraz ze słodkich migdałów.

Zobacz także: Domowy środek na kleszcze. Sprawdzi się też do ochrony psa. To cudo zrobisz w kilka minut

Co zrobić, gdy kleszcz nas ugryzie?

Przede wszystkim nie można niczym smarować, bardzo niebezpieczne są porady, by miejsce z kleszczem posmarować masłem, czy oliwą. Takie zachowanie zwiększa ryzyko infekcji bakteriami wywołującymi boreliozę. Kleszcza najlepiej usunąć pesetą, albo specjalnym przyrządem. Wyciągnij go zdecydowanym ruchem, dobrze jeżeli w skórze nie zostanie żaden fragment kleszcza. Miejsca po ugryzieniu należy przemyć wodą utlenioną i obserwować. Jeżeli pojawi się rumień to trzeba wybrać się do lekarz i przeprowadzić badania na boreliozę. Co ważne, rumień może wystąpić nawet kilka tygodni po ugryzieniu i nie zawsze musi pojawić się on w miejscu wbicia się kleszcza.

Sonda Używasz naturalnych środków ochrony przed kleszczami? Tak. Zawsze staram się robić naturalne preparaty Tak. Ale kupuję zamiast robić domowe specyfiki Nie. Kupuje chemiczne preparaty