W 15 minut sprzątniesz całe mieszkanie. W ten sposób zmyjesz kuch ze wszystkich powierzchni

Dzienne światło ma istotny wpływ na nasze samopoczucie, dodając nam energii i chęci do działania. Wiosną i latem dni stają się dłuższe, coraz więcej słońca i światła wpada do wnętrza mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że odbijające się od powierzchni promienie mogą sprawić, że wszelkie niedoskonałości, takie jak zacieki, smugi czy odciski palców, będą bardziej widoczne. Dlatego warto mieć pod ręką środek, który w kilka chwil sprawi, że wnętrze będzie wyglądało jak… świeżo po sprzątaniu.

Clin Lemon to produkt o bardzo wszechstronnym działaniu. Dzięki specjalnemu bio-alkoholowi, składnikowi pochodzenia naturalnego, ma delikatniejszy zapach. Dwufunkcyjny dyfuzor typu „piana&spray” pozwala zaś rozpylić produkt punktowo w formie aktywnej piany lub tradycyjnie jako równomierną mgiełkę na całej powierzchni w zależności od tego, co będziesz chciała wyczyścić. A w 15 minut przekonasz się także, że jest to środek, którym możesz:

Przetrzeć wszystkie lustra w całym mieszkaniu i pozbyć się nieestetycznych odcisków palców.

Pożegnać smugi z wody widoczne na armaturze kuchennej i łazienkowej.

Odświeżyć fronty szafek – tych na wysoki połysk, które codziennie dotykasz, zostawiając na nich ślady palców.

Wyczyścić kafelki w łazience lub kuchni „ozdobione” przez krople czy rozpryski wody.

Sprawić, by płyta indukcyjna wyglądała jak drugie lustro, a nie przegląd Twoich ostatnich kuchennych rewolucji.

Z Clin Lemon w kwadrans odświeżysz mieszkanie. Warto mieć go zawsze pod ręką i w razie potrzeby użyć na problematycznych, a przy tym często od razu widocznych powierzchniach. Szczególnie, gdy na porządki masz dosłownie 15 minut!

Co z zaparowanym lustrem w łazience? Unosząca się w powietrzu para wodna z czasem osiada i tworzy brzydkie smugi na lustrach i innych powierzchniach szklanych. Clin Antypara przeciwdziała kondensacji pary wodnej, a przy tym sam szybko odparowuje, pozostawiając powierzchnię lśniącą i czystą na dłużej.

