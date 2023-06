Wakacyjny poradnik językowy. W Grecji nie pokazuj tego gestu, a we Włoszech nie zamawiaj „latte”. Sprawdź też, jak wygląda hiszpańskie „besos"

Czego nie zamawiać w restauracji we Włoszech? W jaki sposób przywitać się w Grecji? I czy na pewno umiemy poprosić o piwo jak Hiszpanie? Eksperci platformy do nauki języków Babbel przeanalizowali popularne zwroty, sztuczki językowe i zwyczaje w czterech najpopularniejszych wakacyjnych destynacjach Polaków. Pierwszym krokiem do bardziej lokalnego i świadomego podróżowania jest zapoznanie się z językiem oraz zwyczajami mieszkańców.

Wakacje 2023 w Hiszpanii i Włoszech. Patrz na zegarek

W niektórych śródziemnomorskich i południowych krajach ze względu na ciepły klimat istnieje inny rytm dnia niż ten, do którego przywykliśmy w Polsce. W Hiszpanii obowiązuje sjesta, czyli pora, w której wiele miejsc jest zamkniętych, a pracownicy udają się wtedy na lunch czy odpoczynek. Sjesta na ogół trwa od godziny 14:00 do około 16:00 lub 17:00. Z tego powodu godzina lunchu to dla wielu Hiszpanów 15:00, a nie 12:00. We Włoszech należy zwracać uwagę na porę dnia podczas zamawiania kawy. Włosi nie piją cappuccino po godzinie 12:00 i jest to dla nich wyłącznie śniadaniowy napój.

Wakacje 2023. We Włoszech nie zamawiaj „latte” a w Hiszpanii szklanki piwa

Próbowanie lokalnych przysmaków, odkrywanie nowych dań, niespieszne kolacje w miejscowych restauracji i przesiadywanie w urokliwych barach czy kawiarniach to kwintesencja udanych wakacji. Jednak również w tej kwestii Babbel ma kilka ciekawych porad dla turystów. W Grecji nie istnieje „sałatka grecka”, a prawidłowa nazwa tego popularnego dania to „choriatiki”. Zamawiając piwo w Hiszpanii, możemy użyć zwrotu „Una cerveza, por favor”, ale Hiszpanie w tej sytuacji poproszą raczej o małą szklankę „quinto”, dużą szklankę "mediana" lub piwo w butelce „botella”. Jeśli podczas wakacji we Włoszech mamy ochotę na kawę “latte” poprośmy o „caffellatte” lub „latte macchiato”, jeśli powiemy jedynie „latte”, dostaniemy po prostu szklankę mleka, ponieważ to słowo po włosku oznacza dosłownie „mleko”, a nie sposób podania kawy.

Wakacje 2023. W Grecji nie pokazuj tego gestu

Przed podróżą warto zapoznać się ze znaczeniem popularnych gestów: dwa pocałunki i ciepły uścisk to typowe powitanie wśród przyjaciół i krewnych w Grecji, ale nieznajomi i przypadkowo poznane osoby podają sobie ręce. Uważnie gestykulujmy rękami, ponieważ Grecy uważają za obrazę pokazanie drugiej osobie otwartej dłoni.

Wakacje 2023. Jak wygląda hiszpańskie „besos”?

Włosi całują się w policzek, gdy tylko spotkają się dwie znajome kobiety lub kobieta i mężczyzna. Najpierw całuje się w prawy, a następnie w lewy policzek. Wielu Hiszpanów uważa za rzecz oczywistą wymianę dwóch pocałunków w policzek (tak zwane „besos") przy pierwszym spotkaniu i zawsze zaczynają od lewej strony.

Wakacje 2023. W Turcji śmieją się na do widzenia

W języku tureckim „güle güle”znaczy „do widzenia”, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza to „śmiej się, śmiej się”. W ten sposób życzymy osobie wychodzącej, aby wyszła z uśmiechem, dlatego nie powinniśmy korzystać z tego zwrotu, kiedy to my wychodzimy na przykład ze sklepu czy restauracji.

