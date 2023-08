Wednesday 2. sezon jest pierwsza możliwa data premiery serialu na Netflix. Fani nie będą pocieszeni

Postaw to w szafie z ubraniami. Wypędzisz mole z garderoby raz na zawsze. Skuteczny sposób na mole w szafie

Kiedy będzie drugi sezon „Wednesdy”? Data premiery serialu o przygodach córki państwa Addams to jedna z najbardziej wyczekiwanych informacji wśród fanów produkcji. Pierwszy sezon „Wednesday” zadebiutował na platformie Netflix 23 listopada 2022 r. Potem trochę czasu zajęło platformie potwierdzenie realizacji drugiego sezonu. Ostatecznie Netflix potwierdził zamówienie dopiero 6 stycznia 2023 r. Natychmiast pojawiły się teorie fanów, że nowy sezon pojawi się już w listopadzie 2023. Ci, którzy na to liczą, będą zawiedzeni.

Kiedy będzie 2 sezon Wednesday na Netflix? Jest pierwsza możliwa data premiery

„Wednesday” to hitowy i wysokobudżetowy serial Netflixa. Platforma nie potwierdziła jeszcze oficjalnej daty premiery drugiego sezonu, jednak tego typu projekty wymagają sporego zaangażowania i czasu. Produkcja zazwyczaj trwa od 12 do 18 miesięcy. Jenna Ortega, czyli serialowa Wednesday, w czerwcu tego roku potwierdziła, że ekipa wraca na plan. Więc raczej nie ma szans, że drugi sezon pojawi się w 2023 roku. Ponadto plany na szybką premierę może pokrzyżować także trwający w USA strajku pisarzy i aktorów. Jak donosi portal „Comingsoon.net”, drugi sezon Wednesday będzie miał premierę w połowie 2024 roku.

Wednesday 2 sezon. Co się wydarzy?

Nowy sezon „Wednesday” ma być bardziej mroczny, zapowiada Jenna Ortega. Aktorka została producentką hitowego serialu Netflixa i będzie miała znacznie większy wpływ na całokształt. W pierwszym sezonie Wednesday niechętnie porusza się po miłosnym trójkącie między sobą, ponurym artystą Xavierem (Percy Hynes White) i synem szeryfa Tylerem (Hunter Doohan). Aktorka wyjawiła, że tym razem nie będzie romantycznych uniesień.- „Decydujemy, co działa, a co nie. Przygotowując się do drugiego sezonu, chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mogli rozpocząć rozmowy wcześniej. Jestem po prostu bardzo ciekawa: chcę zobaczyć stroje, nowe postacie, scenariusze” – powiedziała Jenna Ortega w rozmowie z Elle Fanning i dodała - „Myślę, że chcemy trochę pochylić się nad aspektem horroru, a następnie wyciągnąć Wednesday z romantycznej sytuacji, pozwolić jej być własną indywidualnością i walczyć z własnymi zbrodniami. Staniemy się odważniejsi, bardziej mroczni”.

W oczekiwaniu na drug sezon „Wednesday”, w galerii poniżej, przypominamy najlepsze cytaty z pierwszego sezonu.

