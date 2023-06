Więcej słodkości się nie da. Na opakowaniach wedlowskich słodkości ponownie pojawiły się Minionki

Czy kobiety stoją za sterami biznesu? Trwa nabór do konkursu Lidl Fair Pay

Minionki to bohaterowie jednej z najpopularniejszych, animowanych serii studia Illumination. Znane są na całym świecie. To radosne, ciekawskie i niesamowicie słodkie istoty, które najbardziej lubią się bawić i śmiać. Ich pozytywna energia zagości na kolejnych opakowaniach słodkich nowości od E.Wedel. Szukaj kultowych bohaterów na nowych wedlowskich produktach i sprawdź, co wymyśliły tym razem!

Nowości w iście Minionkowym stylu

W wyniku współpracy z Universal Brand Development, do portfolio marki E.Wedel dołączyły nowe produkty, którym słodkości nadaje zarówno pyszny smak wedlowskiej czekolady, jak i wizerunek uroczych Minionków znajdujących się na opakowaniach. Wśród nowości znajdziemy m.in. pianki Ptasie Mleczko® o smaku Banana i Toffi, czyli delikatne pianki o smaku bananowym i toffi oblane wedlowską czekoladą mleczną. Oprócz dwóch pięterek pysznych pianek opakowanie zawiera grę w postaci łamigłówki. Kolejna nowość to unikatowe połączenie delikatnego nadzienia o smaku bananowym z orzeźwiającymi żelkami grejpfrutowymi, które znaleźć można w kosteczkach rozpływającej się w ustach czekolady Mocno Mlecznej. Propozycja zaskakuje niekonwencjonalnym połączeniem składników, które w efekcie tworzą pełnię multisensorycznej przyjemności.

Bohaterów kultowej licencji zobaczyć można także na opakowaniu Zestawu Słodyczy, który składa się z: Czekolad Mocno Mlecznych Szyszka i Bombowa, Czekotubki truskawkowej oraz batonika Bajeczny Crunchy Kokos. Co więcej, każdy zestaw zawiera maskę w kształcie minionkowych oczu, która zapewni najmłodszym mnóstwo radości i zabawy. Wśród produktów z oferty objętnej licencją dostępne są również są Czekolajki – rozpływające się w ustach mleczne praliny z nadzieniem o smaku mleczno-karmelowym. Wewnątrz pudełka będzie można znaleźć aż 8 ciekawych gier i zabaw, stworzonych z myślą o młodych odbiorcach. Na sklepowych półkach dostępne są także czekoladowe Pralinki Bananowe z cukrem strzelającym oraz Czekotubka Bananowa.

Wyjątkowa propozycja na słoneczne dni

Minionki obecne będą także na opakowaniach nowych lodów na patyku od E.Wedel. Te kultowe postacie zainspirowały markę do przygotowania nowych smaków mrożonych przysmaków. Kremowa masa lodowa łączy w sobie smak bananowy, waniliowy i marshmallow, a całość składa się na wizerunek Minionka, w kształcie którego dostępne są lody. Ta propozycja będzie świetnym źródłem ochłodzenia w upalne dni. Aby przyjemnością smaku móc podzielić się z najbliższymi, ta propozycja będzie dostępna także w formie multipacku, składającego się z 6 sztuk minionkowych lodów na patyku.

i Autor: Materiały prasowe E.Wedel

