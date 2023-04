Wiosna pełna chrupania

To najbardziej wzruszający filmik w sieci! Mama pokazała, co robi pies, kiedy jej córeczka śpi. Ich przyjaźń trwa od pierwszego spotkania

Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką na Wielkanoc. Przysporzysz sobie problemów i ściągniesz pecha. Czego nie wkładać do wielkanocnego koszyczka?

Czekoladowe trendy w wielkanocnych koszykach Polaków. Co pałaszujemy najchętniej?

Tygryski, najchętniej wybierana marka chrupek kukurydzianych bez glutenu i dodatku cukru*, lubi zaskakiwać. Tak jest i tym razem, bo portfolio Tygrysków poszerza się o całkiem nową kategorię produktów, jakiej do tej pory na rynku jeszcze nie było – chrupki dla seniorów, wnucząt i całej rodziny!

Nowe Tygryski powstały z myślą o chwilach, jakie babcie i dziadkowie spędzają razem ze swoimi wnukami. Wspólne oglądanie bajek, czytanie książek, gra w planszówki, słuchanie rodzinnych opowieści – wszystkie takie momenty są nie do przecenienia i warto je celebrować. A do tego przyda się „coś dobrego”, prawda? I tu do gry wkraczają Tygryski GOLD – idealne chrupki dla małych i dużych, młodszych i starszych.

Zobacz także: Lśniące włosy na wiosnę 2023. Piękna tafla na włosach

Dlaczego Tygryski GOLD to idealna przekąska dla naprawdę całej rodziny? Po pierwsze chrupki zostały wzbogacone błonnikiem pokarmowym, rekomendowanym w diecie osób starszych i… jako jedyne na rynku wśród produktów z tym składnikiem – są bezglutenowe. Po drugie, jak w żadnych Tygryskach, także tu nie znajdziemy oleju palmowego ani wzmacniaczy smaku. Na uwagę zasługują również opakowania – utrzymane w kolorach beżu i złota idealnie nawiązują do „złotego wieku” naszych dziadków i babć. Ponadto widoczne są na nich urocze wizerunki członków Tygryskowej rodziny. Większa gramatura pozwoli dzielić się nie tylko chrupkami, ale również wspólnymi chwilami. Pyszna papryka, aromatyczny ser oraz słony karmel – takie właśnie smaki zostały wybrane z pomocą seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Teraz Ty sprawdź, które Tygryski GOLD pokochają najbardziej Twoi dziadkowie. A potem chrup razem z nimi!

i Autor: Materiały prasowe Tygryski