Wlej 4 łyżki do ciepłej wody i umyj okna. Szyby będą lśnić bez smug. To najlepszy sposób na mycie okien, który pokocha każdy mężczyzna

Wlej 4 łyżki do ciepłej wody i umyj okna. Ten sposób spodoba się nawet mężczyznom

Mycie okien wielu osobom kojarzy się z mozolnym czyszczeniem zabrudzonych szyb, potem wycieraniem ich na sucho, a finalnie często okazuje się, że są widoczne na nich smugi. Wówczas wiele z nas zadaje sobie pytanie, czym myć okna, aby były bez smug i zacieków? Tu z pomocą przyjdzie jeden płyn, który zapewne większość z nas ma w swoim domu. Chodzi o nabłyszczacz do zmywarki. Wystarczy, że wlejesz 4 łyżki płynu do nabłyszczania do zmywarek do około 1 litra ciepłej wody. W tym roztworze zwilż ściereczkę z mikrofibry i przetrzyj nim szyby. Pamiętaj też, aby od razu wycierać je do sucha. Dlaczego nabłyszczacz do zmywarki doskonale sprawdzi się podczas mycia okien? W jego składzie najczęściej znajdują się zarówno alkohol i sok z cytryny, które pozwolą pozbyć się tłustych plam, przylegającego kurzu, a dodatkowo sprawią, że okna będą lśniły czystością i nie zobaczysz na nich smug. Ten domowy sposób na mycie okien jest tak prosty, że na pewno spodoba się również mężczyznom.

Sposób na mycie okien bez smug. Ważne zasady

Jeśli chcesz cieszyć się perfekcyjnie czystymi oknami bez smug, pamiętaj, aby nie myć ich w samo południe, kiedy pada na nie słońce. Płyn na rozgrzanych szybach szybko zasycha i zostawia nieestetyczne smugi. Ważna jest również kolejność czyszczenia. Jak myć okna? W pierwszej kolejności dokładnie wyczyść ramy okienne, następnie szyby, a na końcu parapety. Jeśli twoje szyby są bardzo brudne, to najpierw możesz je umyć wodą z płynem uniwersalnym. W ten sposób usuniesz kurz, pył i inne zanieczyszczenia. Podobnie postępuj w przypadku ram okiennych. Na koniec wytrzyj na sucho, jednak zamiast ręczników papierowych, zdecydowanie lepiej jest używać ściereczek z mikrofibry, gdyż nie pozostawiają one na szybach pyłku.

