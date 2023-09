Wrzuć 1 tabletkę do ciepłej wody i umyj panele. Będą lśnić bez smug. Ten płyn do mycia paneli jest niezawodny

Wrzuć 1 tabletkę do ciepłej wody i umyj panele. Będą lśnić bez smug

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czym myć panele, aby były bez smug i lśniły przez wiele dni. Problem wielu paneli laminowanych polega na tym, że łatwo powstają na nich zacieki, dlatego jednym z najlepszych sposobów na mycie paneli jest użycie mopa parowego. jednak nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek, dlatego warto wykorzystać ten płyn do mycia paneli, który sprawi, że będą czyste i lśniące bez smug. Wystarczy, że wrzucisz 1 tabletkę do zmywarki do ciepłej wody i poczekasz kilka sekund, aż się rozpuści. W tak powstałym płynie zmocz ściereczkę od mopa i umyj panele. Pamiętaj oczywiście, aby wcześniej dobrze wycisnąć z niej nadmiar wody. Kapsułka do zmywarki nie tylko dobrze domyje podłogę, ale też sprawi, że będzie lśniąca.

Mycie paneli laminowanych - czym je czyścić?

Mycie paneli laminowanych można sobie ułatwić stosując domowe sposoby. Jednym z nich jest roztwór wody z octem. Do około 2 litrów wody należy wlać 100 ml octu spirytusowego i umyć podłogę. Ocet z łatwością usunie silne zabrudzenia, ale też zdezynfekuje powierzchnię. Jeśli drażni Cię jego zapach, to dolej do tego roztworu 2 łyżki płynu do płukania tkanin.

