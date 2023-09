Wrzuć do pralki 2 tabletki i nastaw pranie białych rzeczy. Wyjmiesz śnieżnobiałe ubrania. Działa niczym wybielacz tkanin

Wracasz do domu i masz odwróconą wycieraczkę? Od razu łap za telefon. Może to być bardzo niebezpieczny znak

Pranie białych rzeczy nie musi wiązać się z wielogodzinnym namaczaniem, stosowaniem silnych odplamiaczy. Choć wiadomo, że jasne rzeczy są trudne do utrzymania w czystości, bo szybko widać na nich nawet najmniejsze plamy, a do tego z czasem szarzeją i niestety tracą swój pierwotny wygląd, to na szczęście istnieje jeden i to domowy sposób na pranie białych ubrań. Ten trik jest tak naprawdę znany od dziesiątek lat i niestety jest też niedoceniany przez młodsze pokolenia. Chodzi o wykorzystanie tabletek aspiryny w praniu białych ubrań. Otóż ten popularny lek działa na tkaniny niczym wybielacz. Usunie nawet żółte plamy z potu. Jak prać białe ubrania z aspiryną? Wrzuć 2-3 tabletki do bębna wraz z jasnymi ubraniami, dodaj proszku do prania i nastaw standardowy cykl w pralce. Po zakończeniu, twoje białe rzeczy będą jak nowe.

Domowe sposoby na wybielenie jasnych ubrań

O jasne ubrania należy dbać, aby posłużyły nam jak najdłużej. Dlatego warto dowiedzieć, się jak przedłużyć ich biały kolor. Warto zastosować domowe sposoby na pranie białych ubrań, które odświeżą kolor, ale tez doskonale poradzą sobie z usuwaniem plam. Jednym z takich sposobów jest soda oczyszczona. Można przed praniem w pralce namoczyć rzeczy w wodzie z dodatkiem sody lub po prostu dodać proszek do pralki. Z mocnymi zabrudzeniami poradzi sobie z kolei sok z cytryny lub kwasek cytrynowy.

