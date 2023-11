Wrzuć kostki lodu w zlewie i odkręć kran. Będziesz zaskoczona tym, co się stanie. Sposób na czyszczenie odpływu w zlewie

Wrzuć kostki lodu w zlewie i odkręć kran. Będziesz zaskoczona tym, co się stanie

W mediach społecznościowych pojawiła się tajemnicza instrukcja, związana ze zlewem kuchennym. TikTokerka @stephyroc99 radzi, aby wrzucić sporą ilość kostek lodu do zlewu i następnie odkręcić kran, aby komora wypełniła się wodą. Czemu ma służyć ten trik? Otóż pod koniec nagrania widać, co dzieje się dosłownie po kilku sekundach. Wiele osób może być tym zaskoczonych, a wręcz patrzeć na to z obrzydzeniem. Kostki lodu przytkają odpływ, a woda zamiast swobodnie spływać, wróci do zlewu. W efekcie cofną się również znajdujące się w odpływie zanieczyszczenia. Sposób z kostkami lodu to doskonały sposób na szybkie wyczyszczenie odpływu w zlewie, czy nawet w umywalce.

Jak wyczyścić odpływ w zlewie, aby nie śmierdziało?

Nawet jeśli odpływ nie jest zatkany, a woda spływa swobodnie, to nie oznacza, że nie trzeba go wyczyścić. Niestety jest to miejsce, które jest siedliskiem grzybów i bakterii. Druga kwestia jest taka, że z odpływu może zacząć wydobywać się nieprzyjemny zapach. Kolejnym sposobem, który pozwoli dokładnie wyczyścić rury jest wsypanie do odpływu saszetki sody oczyszczonej, dodanie kilku kropel płynu do mycia naczyń i zalanie tego szklanką octu. Roztwór zacznie się pienić i w kilka sekund usunie nagromadzone zanieczyszczenia.