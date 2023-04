Wybudzamy skórę z zimowego snu, czyli jak zadbać o cerę na wiosnę

Odkurzanie i mycie podłóg w jednym. Ułatw sobie domowe sprzątanie z wielkim hitem z Lidla. To urządzenie to marzenie każdego miłośnika porządku

1. Promienne nawilżenie

Nie odkryjemy Ameryki przypominając, jak ważne jest nawilżenie skóry. Szczególnie po sezonie grzewczym, podczas którego narażaliśmy naszą cerę na ekstremalne zmiany temperatur, porządna dawka H2O od wewnątrz i na zewnątrz będzie prawdziwym wybawieniem. Zacznijmy od standardowych 2 litrów wody dziennie. W realizacji tego celu pomogą specjalne aplikacje, albo modne ostatnio szklane butelki z miarką przypominająca, ile jeszcze płynu powinniśmy wypić. Następnie warto skupić się na odpowiednio dobranych kosmetykach. Krem bogaty w składniki odżywcze może nie wystarczyć, dlatego polecamy sięgnięcie po nawilżające maski. Doskonale sprawdzi się tutaj FOREO, które proponuje zaawansowany domowy zabieg urządzeniem UFO 2. Wybraną przez siebie maseczkę (do wyboru aż… różnych wariantów, choć nasze serce skradła Manuka Honey!) nakładamy na tył UFO 2 zabezpieczając ją specjalnym kółeczkiem. Urządzenie dzięki transdermalnym pulsacjom sonicznym wtłoczy składniki maseczki głęboko w warstwy skóry, a lecznicze światła LED (które możemy spersonalizować w aplikacji) oraz krio- i termoterapia, zapewniające napinające skórę chłodzenie i rozluźniające grzanie sprawią, że UFO 2 stanie się naszym najlepszym, wiosennym sprzymierzeńcem. Zabieg nim trwa jedynie 90 sekund, a efekty nawilżenia widoczne są od razu.

Zobacz także: Prosty test na osobowość zdradzi, czy masz wielkie serce. Wystarczy, że zaciśniesz dłoń, a my powiemy, jakim człowiekiem jesteś

i Autor: Materiały prasowe FOREO

2. Blokada przed słońcem

O SPF mówią wszyscy, od dermatologów w gabinetach po skinfluencerach na Instagrami i tikToku. Nie bez powodu, jest to jeden z najważniejszych kroków w naszej pielęgnacji. I choć powinniśmy używać go na codzień, a nie tylko wtedy, gdy pojawi się słońce, wiele z nas o tym zapomina w sezonie zimowym. Wiosna będzie więc doskonałym momentem na wyciągniecie SPF z szafy i dodanie go do codziennej pielęgnacji, zwłaszcza jeśli zimą korzystaliśmy z kwasów lub retinolu. Krem z filtrem zapewni naszej skórze niezbędną ochronę i wbrew powszechnym mitom, skończyły się czasy, kiedy mocny filtr bielił twarz. Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo marek, od tańszych, po droższe, które wspaniale nadadzą się pod makijaż i będą świetnie wyglądać na skórze. Do naszych ulubieńców po wielu testach trafił Altruist. 3.

3.Rozmasuj zimę

Po zimie skóra twarzy często jest nie tylko poszarzała, ale również zwiotczała. Jakby brakowało jej energii. W słońcu mocniej też możemy zauważyć pierwsze oznaki starzenia. Z pomocą przychodzą tutaj masaże twarzy. W zależności od tego, czy chcemy oddać się w ręce specjalistów (masaż kobido), czy zadbać o skórę samodzielnie, do wyboru mamy kilka opcji. Najpopularniejsze są kamienie Gua Sha, którymi dzięki wielu tutorialom w internecie możemy pobudzić krążenie i przywrócić skórę do życia. Z bardziej zaawansowanych metod doskonale sprawdzi się BEAR od FOREO, czyli domowy masażysta wyposażony w mikroprądy. Dlaczego jest taki skuteczny? Ponieważ dzięki swojej technologii ćwiczy aż 69 mięśni twarzy i szyi, a aplikacji krok po kroku przeprowadza nas przez zabieg, dzięki czemu poradzi sobie z nim nawet laik. Mikroprądy stosowane również w gabinetach medycyny estetycznej są wybawieniem, jeśli chcemy pozbyć się drugiego podbródka, zarysować kontur twarzy i zminimalizować widoczność zmarszczek mimicznych. A BEAR od FOREO ma najlepsze parametry na rynku, więc warto przyjrzeć się jego działaniu, nawet wtedy, kiedy myślimy o prezencie dla bliskiej osoby. Gwarantujemy, że będzie zachwycona.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Wiosenna pielęgnacja będzie cudownym sposobem na poprawienie humoru i przygotowanie skóry na nadchodzące, promienne miesiące. Może w ten sposób uda się przekonać pogodę, że słońce powinno zagościć już z nami na stałe.