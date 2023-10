Wyjątkowa kolekcja. Od archiwalnych tekstur i haftowanych detali po kultowe wzory - nowa kolekcja GAP x Sean Wotherspoon

Jako znany projektant mody i wieloletni fan marki, którego matka pracowała w sklepie GAP w latach 90., Sean Wotherspoon wraz z marką stworzył limitowaną kolekcję, któraprezentuje kultowe ubrania GAP w nowoczesnym wydaniu. Sean Wotherspoon to amerykański projektant mody, przedsiębiorca i influencer, który zdobył ogromną popularność w świecie streetwearu i mody vintage. Jego pasja do mody oraz niekonwencjonalny i oryginalny styl sprawił, że z dnia na dzień stał się ikoną mody streetwearowej.

Wraz z marką GAP Sean Wotherspoon stworzył limitowaną kolekcję, inspirowaną największymi kolekcjami GAP oraz ulubionymi niezbędnikami projektanta z archiwów amerykańskiego brandu. Kolekcja GAP x Sean Wotherspoon obejmuje siedem elementów, z których każdy został starannie dobrany, by zaspokoić różnorodne gusta fanów marki - nie brakuje tam tekstur w stylu vintage i haftowanych detali po kultowe wzory i tak charakterystyczny, nostalgiczny urok marki GAP. Wszystkie produkty nawiązują do mody streetwearowej, a cała kolekcja obejmuje: bluzę z kapturem z logo, dżinsową kurtkę, sztruksową czapkę z daszkiem, kurtkę anorak, dwustronny rozpinany sweter oraz koszulki z ciekawymi grafikami.

"Gdy dorastałem dwustronna kurtka nylonowa szczególnie przykuwała moją uwagę - często widziałem w niej mojego tatę, ale równie często wyróżniała się na manekinie w sklepie GAP, gdzie pracowała wówczas moja mama. Wiedziałem, że to ubranie, które kiedyś wezmę na warsztat”, mówi Sean Wotherspoon.

Limitowana kolekcja GAP x Sean Wootherspoon to największa jak dotąd współpraca odzieżowa projektanta: “Jestem zaszczycony, że mogę korzystać z platformy GAP, aby inspirować kolejne pokolenie kreatywnych umysłów i naprawdę bronić tego, co znaczy być w dzisiejszych czasach oryginalnym artystą". Kolekcja GAP x Sean Wootherspoon to bestsellerowe ikony GAP w nowej odsłonie, które prezentują świeże i unikalne podejście Seana do projektowania. Tak powstała kolekcja, która jest idealną mieszanką nostalgii i modernizmu dosłownie w każdym ściegu: “Chciałem połączyć niektóre z moich ulubionych klasyków GAP, koncentrując się na jakości, fakturze i kolorze" - powiedział Sean Wotherspoon.

