Wyjątkowa moda inspirowana niezwykłymi wydarzeniami. Współpraca, której niewypada nieznać

Mierząc się z ekstremalnymi warunkami i wielomiesięczną rozłąką z domem, ten słynny batalion znany ze swojej zdolności do zbudowania czegokolwiek i gdziekolwiek, udał się na południe.W rzeczywistości tak daleko na południe, jak to tylko możliwe. Kierowali się na Antarktydę. Czekała ich ekstremalna misja w krainie lodu, wody i śniegu, gdzie temperatury sięgają poniżej zera, a teren jest całkowicie nieznany. Zadanie jak żadne inne. W imię nauki mieli zbudować nie jedną, ale trzy bazy dla amerykańskich naukowców, a także bazę lotniczą. Uzbrojeni we flotę ciągników i sprzętu Caterpillar, czuli, że nic nie jest poza ich zasięgiem. Stawiając czoła wyzwaniom, wykonali powierzone im zadanie zgodnie ze swoim mottem "Can Do!", któretowarzyszyło im na każdym mroźnym kroku. To właśnie ta epicka podróż, ta postawa "can-do", jest inspiracją dla współpracy marki Cat Footwear z kultowym brytyjskim projektantem Nigelem Cabournem. Cabournowi ten pogląd nie jest obcy. Przez lata jego odzież techniczna była bezpośrednio inspirowana przeróżnymi wyprawami po całym świecie, tworzył ubrania, które świetnie się sprawdzają we wszelkich ekstremalnych warunkach.

Wystarczy jedno spojrzenie na Cabourna i Cat Footwear, by zrozumieć, że ich priorytety są takie same - trwałość, funkcjonalność i użyteczność. Te cechy stanowią trzon kolekcji. Można w niej jednak dostrzec coś jeszcze: szacunek do pochodzenia i opowiadania historii. Kolekcja została zaprojektowana tak, aby stawiać czoła żywiołom podczas każdej wyprawy, w każdymswoim szczególe oddaje również buntowniczy duch Seabees.

OMAHA LACE

Zainspirowane ściągaczami i wiązaniami w pasie wprost z kultowych kurtek Parka Nigela Cabourna, sznurowadła krzyżują się na podbiciu. Następnie przechodzą przez charakterystyczne pętle, po czym owijają się i zawiązują wokół mankietu cholewki. Jest to estetyczny detal zaprojektowany z myślą o funkcjonalności. Klasyczna sylwetka Omaha ma dopracowaną podeszwę,charakterystyczny dla butów roboczych nosek, ochronną gumę i dodatkowo cholewkę z pikowanego nylonu technicznego dla optymalnej izolacji. To but, który jest wytrzymały i odporny, ale także lekki i elastyczny, dzięki czemu oferuje wygodę w każdym terenie.

Model Omaha Alt-Lace dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i zielonej, obie z podwójnym brandingiem Caterpillar i Nigel Cabourn w charakterystycznym żółtym kolorze.Podczas gdy czarna wersja ma bardziej wojskowy wygląd, zielona łączy więcej kolorów. Wytrzymała czarna gumowa podeszwa łączy się z pikowaną oliwkową cholewką, wykończoną jaskrawymi sznurowadłami dla maksymalnej widoczności w mroźnej tundrze.

Kolekcja Cat Footwear x Nigel Cabourn jest dostępna na stronie www.catfootwear.pl.

i Autor: materiały prasowe Cabourna i Cat Footwear,

