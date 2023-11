Wymieszaj 4 łyżki z ciepłą wodą, zamieszaj i spryskaj dywan. Będzie świecił czystością na święta. Pranie dywanu w domu

Rusza trzecia edycja kampanii WHERE NEXT?

Już lada chwila w wielu domach rozpoczną się porządki świąteczne. Dla wielu osób oznacza to gruntowne wysprzątanie dosłownie każdego zakamarka w mieszkaniu. Niektórzy nawet zapragną odświeżyć dywany, które zapewne po kilku miesiącach użytkowania aż się o to proszą. Plamy z jedzenia, czy nawet kurz, który osadza się na ich powierzchni, sprawiają, że dywan może nieładnie pachnieć. Jak temu zaradzić, jeśli nie mamy pod ręką odkurzacza piorącego i przeznaczonej do tego chemii? Tu warto wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu. Są nie tylko tańsze, ale równie skuteczne w walce zabrudzeniami. Do pół litra wody dodaj szklankę octu oraz 4 łyżki sody oczyszczonej i dokładniej wymieszaj. Przelej do butelki z atomizerem, spryskaj dywan i delikatnie wetrzyj. Pozostaw go do wyschnięcia i na koniec odkurz.

Jak prać dywan bez odkurzacza piorącego?

Jeśli na dywanie pojawia się trudne do usunięcia plamy, to najlepiej reagować od razu. Tłuste plamy z dywanu usuniemy skutecznie za pomocą mąki ziemniaczanej, którą rozsypujemy na plamie i pozostawiamy na całą noc, a następnie odkurzamy. Wino, kawę i herbatę natomiast posypujemy solą, czekamy aż wchłonie płyn i odkurzamy. Z kolei w sytuacji, gdy nasz dywan brzydko pachnie, to rozsyp na nim sodę oczyszczoną, wetrzyj ją szczotką, a po 2 godzinach odkurz. Soda to doskonały neutralizator zapachów.