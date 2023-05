Wyśmienite nowości Lidla na ciepłe dni

To najdroższy kwiat na świecie. Kosztuje tyle co dom, a i tak są chętni, by go kupić. Podobny możesz mieć w domu

Ciepłe wiosenne i letnie wieczory zachęcają do próbowania nowości wśród napojów gronowych. Nową, szeroką ofertę przedstawił portal rezerwacyjny WinnicaLidla.pl, gdzie znajdziemy propozycje: orzeźwiające, musujące, jak i te o głębokim, rozpływającym się po podniebieniu smaku. Aromatyczne i zmysłowe, bądź cytrusowe i delikatnie łaskoczące język? Każda z nowych propozycji nada się na inną okazję. Z czym komponują się najlepiej?

Napoje gronowe czerwone są bardziej głębokie i pełne w smaku. Bogate w czerwone owoce, aromatyczne przyprawy oraz taniny, dają przyjemne uczucie na języku. Wytrawne sprawdzą się idealnie do dań mięsnych, jak: gęsina, szynka czy dziczyzna, np. podczas oficjalnej kolacji bądź randki. Propozycje półwytrawne to z kolei strzał w dziesiątkę na trwający sezon grillowy – sprawdzą się idealnie w towarzystwie mięs i szparagów. Półsłodkie i słodkie to grupa idealna do wytrawnych sałatek czy słonych przekąsek, ale też przyjemnie przełamująca dominującą słodycz deserów, np. lodów.

Trunki białe to bardziej lekka i przyjemna propozycja, idealna na ciepłe dni. Subtelne, orzeźwiające i pełne świeżych, cytrusowych aromatów. Będą idealne do wszelkich: serów, świeżych owoców, ryb i grillowanych warzyw. Wytrawne propozycje sprawdzą się również w połączeniu z: drobiem, owocami morza czy zimnymi przekąskami. Idealne na aperitif, pobudzające łaknienie, są również napoje musujące. Będą doskonałe, jeśli zależy nam na zachowaniu niezobowiązującej atmosfery, również dla osób, które nie są fanami winogronowego posmaku.

Zobacz także: Tanie perfumy z Lidla pachną niczym kultowe Ariana Grande. Wydasz jedynie 30 zł, a otuli Cię orzeźwiający kwiatowy zapach. Tani zamiennik perfum. "Przepiękny zapach"

Złote zasady, które warto znać

Jak przyrządzić grilla, aby wszystko perfekcyjnie się komponowało? Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie: smaki trunku i posiłku muszą się wzajemnie dopełniać, a nie eliminować. Ważna jest także temperatura produktu. Jeśli na zewnątrz jest bardzo ciepło, podajmy do grilla napój wcześniej schłodzony. Przygotujmy się również zawczasu w kwestii idealnego dopasowania napitku do potraw – co innego zaserwujemy gościom przy okazji: grillowanych warzyw, serów, ryby czy wieprzowiny, a co innego przy deserach i drobiu.

Na platformie Winnicalidla.pl znajdziemy również eleganckie nowości wśród innych rodzajów trunków – do degustacji wieczorową porą. W ofercie znalazły się m.in. niebagatelne w smaku propozycje z Kraju Kwitnącej Czereśni, Polski i Meksyku, szokujący kolorem dodatek do drinków, a także słodki składnik każdego dobrego deseru. Nie wspominając o zaskakującej oprawie pewnego złotego środka.

Jak działa Winnica Lidla?

Winnica Lidla to platforma do rezerwacji alkoholu online. Użytkownik dodaje wybrane produkty do koszyka rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji, produkty wyruszą w drogę do dowolnie wybranego przez Użytkownika sklepu sieci Lidl na terenie Polski. Po dostarczeniu artykułu do sklepu, klient otrzyma SMS z informacją o możliwości jego zakupu. Od tego momentu Użytkownik ma 7 dni na zakup produktu. Przed zakupem artykułu weryfikowany jest wiek kupującego. Więcej informacji o Winnicy Lidla klienci znajdą w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”.