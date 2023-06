i Autor: Shutterstock

Domowe patenty

Zaskakująco skuteczny sposób na prasowanie bez żelazka. Wystarczy, że do bębna wrzucisz kilka kostek, a ubrania wyjmiesz bez zagnieceń

Ubrania bez zagnieceń i bez żelazka. Prasowanie ubrań to czasochłonna czynność, którą nie każdy lubi. W internecie znajdziesz wiele sposobów na to, by wyprasować ubrania bez żelazka. Niektóre sprawdzą się w podróży, gdy dostęp do żelazka jest ograniczony, a inne pomogą w domu zaoszczędzić trochę czasu. Na TikToku znajdziesz wiele sprawdzonych patentów na domowe obowiązki. Jedna z tiktokerek opublikowała nagranie, w którym pokazuje jak "wyprasować" ubrania przy pomocy kostek lodu.