Zabójcze dla plam sposoby na pranie naszych babć. Do prania dodaj... popiół. Efekt przerośnie Twoje oczekiwania

Dodaj do prania... popiół. Nie uwarzysz, jaki będzie efekt

W dawnych czasach w prania korzystano z domowych środków i naturalnych detergentów. W wielu przypadkach były one tak samo skuteczne, jak kupne produkty. Do dzisiaj wiele osób korzysta z domowych trików na pranie. Jednym z tych mniej popularnych jest dodanie do pralki popiołu. Brzmi dziwnie, ale jak się okazuje, jest to bardzo skuteczne. Jak podaje portal genialne.pl, popiół dodany do prania rewelacyjnie rozprawi się z tłustymi plamami i z powodzeniem może zastąpić klasyczny proszek do prania. Aby jednak ten patent, był skuteczny musisz przestrzegać kilku zasad. Zobacz, jak to zrobić.

Jak przygotować płyn do prania na bazie popiołu?

Do jednego litra gorącej wody wsyp ok. 6 łyżek popiołu. Ważne, by pochodził z naturalnego, nie lakierowanego, drewna.

Odstaw mieszankę na 20 godzin. Po dłuższym czasie wartość pH ulegnie zmianie i nie będzie się nadawać do użytku.

Całość odcedź, by pozostał sam płyn.

Dodaj do całości kilka kropel olejku eterycznego.

Tak przygotowany płyn możesz wlać bezpośrednio do bębna. lub do szufladki na płyn do prania. Aby ubrania był czyste wystarczy, że dodasz około 5 łyżek stołowych do każdego prania. Co ciekawe, nie musisz już dodawać klasycznego proszku do prania, sam popiół wystarczy.

