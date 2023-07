Zabójczo skuteczny zabieg na mszyce. Popularny napój wyeliminuje wszystkie mszyce. Profesjonalny oprysk uratuje Twoje rośliny

Ekologiczny nawóz do pomidorów. Nawet najbardziej zmarnowane odżyją i wysypią owocami. Domowa odżywka do pomidorów

Jak wyglądają mszyce i dlaczego są szkodliwe?

Mszyce to jedne z najczęściej występujących szkodników w polskich ogrodach. Atakują zarówno rośliny użytkowe (pomidory czy maliny) oraz rośliny ozdobne, jak na przykład róże. Mszyce są niewielkimi owadami zaliczanymi na rzędu pluskwiaków. W zależności od gatunku, osiągają długość od 2 mm do 5 mm. Mogą być czarne, kremowe, żółte, a nawet półprzezroczyste. Szybko się rozmnażają i atakują całymi grupami. Mszyce są szkodliwe, przede wszystkim z uwagi na fizyczne uszkadzanie roślin oraz przenoszenie rozmaitych chorób.

Skuteczny oprysk na mszyce. Spryskaj je tą mieszankę, a pozbędziesz się problemu

Jeżeli tylko zauważysz pojedyncze osobniki mszyc na swoich roślinach to zacznij działać od razu. Im jest ich mniej, tym łatwiej będzie pozbyć się problemu. Skuteczne w takim przypadku są domowe opryski. Możesz je przygotować z użyciem Coca-Coli. Napój ten zawiera w swoim składzie cukier i kofeinę, które stanowią doskonały oręż do walki ze szkodnikami. Cukier zwabia owady, a kofeina zadziała jak środek owadobójczy. Dodatkowo, Coca-Cola zawiera także kwas foliowy, który pomoże zniszczyć ciała mszyc. Oprysk na mszyce przygotuj w połączeniu Coca-Coli z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj miejsca, na których pojawiły się mszyce. Pamiętaj, by oprysk wykonywać rano lub późnym wieczorem. Ostre słonce może popalić rośliny. Coca-Cola jest sama w sobie mocno żrąca dlatego tez nie stosuj takiego oprysku zbyt często.

