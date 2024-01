Zalewam ją wodą, dodaję 1 składnik i podlewam zamiokulkasa. Roślina szybko obsypie się zielonymi listkami. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Dodaję do wody i odstawiam na chwilę. Domowy nawóz do monstery, dzięki któremu rośnie jak szalona. Łodygi uginają się od zielonych liści. Pielęgnacja monstery

Miłośniczki roślin doniczkowych doskonale wiedzą, jak ważne w ich pielęgnacji jest regularne nawożenie. W ten sposób dostarczamy roślinie nie tylko niezbędnych do wzrostu i kwitnienia składników odżywczych, ale także zabezpieczamy ją przed szkodnikami i grzybami. A jak pielęgnować zamiokulkasa? Ta uwielbiana przez Polki roślina doniczkowa wymaga regularnego odżywiania. Można stosować gotowe produkty ze sklepu ogrodniczego, jednak ja kilka miesięcy temu odkryłam domowy nawóz do zamiokulkasa, który sprawił, że ten zasypał się zielonymi listkami i od tamtej pory dosłownie rośnie jak szalony. Jak przygotować ten domowy nawóz do zamiokulkasa? Około 100 g fasoli zalewam 1 litrem miękkiej wody i odstawiam na dwie godziny, a później ją odcedzam. Powstałą ciecz mieszam z łyżką fusów z kawy. Taką ekologiczną odżywką podlewam swojego zamiokulkasa raz na 15 dni. Fasola zawiera dużo ważnych mikroelementów w tym żelaza, azotu i potasu, które są niezbędne roślinom do wzrostu.

Pielęgnacja zamiokulkasa

Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Zamiokulkas lubi także zraszanie miękką wodą. Oprócz podlewania i odpowiedniego stanowiska trzeba pamiętać o odpowiedniej doniczce. Przy przesadzaniu, do ziemi warto dodać garść żwiru. Dobrze aby doniczka miała specjalne otwory, dzięki którym pozbędziemy się nadmiaru wody.