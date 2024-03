i Autor: Shutterstock

Smaczne owoce

Zamiast do kusza wlewam do wiadra i zalewam wodą. W kwietniu mam idealny nawóz do truskawek. Owoce będą soczyste niczym z hiszpańskich upraw. Nawóz do truskawek

Uprawa truskawek nie należy do najłatwiejszy. Truskawki wymagają odpowiedniego podejścia oraz umiejętnej pielęgnacji. Bardzo ważnym krokiem w uprawie truskawek jest ich nawożenie. Należy do zrobić wczesną wiosną, przed okresem kwitnienia. Dzięki temu latem i wczesną jesienią truskawki będą obficie owocować. Do nawożenia truskawek wykorzystuje domowy nawóz, który w kwietniu rozsypuje wokół grządek. Naturalny nawóz do truskawek.