Mieszam to z wodą i wlewam do ziemi. Od kiedy to robią jesienią w moim ogrodzie rosną grzyby. Wysyp borowików i podgrzybków. Jak wyhodować grzyby w ogrodzie?

Zawsze wkładam to do pralki i nastawiam wirowanie. Pranie schnie dwa razy szybciej. Dzięki temu pozbyłam się długo schnącego prania. Jak szybko wysuszyć pranie?

Rozsypuję to w ogródku co 2 dni, a ślimaki zniknęły na dobre. Obślizgłe szkodniki omijają grządki szerokim łukiem. Domowy sposób na ślimaki w ogrodzie

Koperek, bazylia czy pietruszka to zioła, które wybornie smakują, gdy są świeże. Jednak bardzo często zioła kupione jednego dnia drugiego więdną i nie wyglądają zbyt apetycznie. Zamiast wstawiać je do szklanki z wodą, wykorzystaj nasz prosty patent na przechowywanie świeżych ziół. Przedłużysz ich trwałość o kilka dni.

Zawijam i wkładam do woreczka, dzięki temu zawsze mam świeży koperek do młodych ziemniaczków. Sposób na przechowywanie koperku

Świeże zioła to podstawa dobrej kuchni. Bazylia, koperek, pietruszka, mięta i wiele innych roślin szybko więdną. Jednym ze sposobów na zachowanie ich świeżości na dłużej jest kupienie roślin w doniczce. Ale nie zawsze mamy taką możliwość. Oczywiście możemy także wykorzystać cały pęczek od razu po zerwaniu, jednak co zrobisz tym, czego nie zdążymy wykorzystać? Wystarczy wykorzystać prosty sposób, do którego przyda się papierowy ręcznik oraz foliowy woreczek i odrobina wody. Świeża bazylia, koperek, pietruszka czy jakiekolwiek inne zioła włożone do szklanki z wodą niczym kwiaty do wazonu zwiędną lub zaczną gnić. Dlatego lepiej będzie opłukać świeże zioła pod bieżącą zimną wodą, odciąć końcówki łodyg, zawinąć w papierowy ręcznik, a następnie w foliowy woreczek. Tak zabezpieczone zioła przechowujemy w lodówce. Nie stracą świeżości nawet przez 3 dni. Ważne jednak, by zwrócić uwagę na jakość roślin już w momencie ich kupowania. Jeśli gotowe pęczki koperku lub pietruszki więdną już na sklepowej półce, lepiej ich nie kupuj. Jednak jeśli bardzo potrzebujesz, możesz także ożywić je trochę, wykorzystując podany wyżej trik.

