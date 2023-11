Zgnieć popularne zioło i włóż je do szafy.Mole przestaną być problemem. Genialny sposób na zwalczanie moli ubraniowych. Jak się pozbyć moli ubraniowych z szafy?

Joy of Missing Out – chroń się przed przebodźcowaniem

Czy mole ubraniowe są szkodliwe?

Mole odzieżowe najczęściej bytują w szafach i w ubraniach. Szczególnie tych wykonanych z naturalnych tkanin, jak wełna, bawełna, futra oraz zimowe kożuchy. Mole ubraniowe to szkodniki, które zniszczą Twoje ubrania. Larwy moli zjadają materiały, przez co w ubraniach powstają dziury. Jeżeli tylko zauważysz mole ubraniowe w swojej szafie to działaj szybko. Stadium larwalne tych owadów może trwać od miesiąca do nawet 2 lat, dlatego jeżeli w porę się ich nie pozbędziesz, to zniszczą wszystko w szafie. Kiedy zauważysz mola, wyjmij wszystkie ubrania z szafy i wynieś je na kilka dni na zewnątrz.

Jak się pozbyć moli ubraniowych? Włóż do szafy te zioła

Mole ubraniowe można odstraszać przy pomocy domowych środków. Owady te nie cierpią zapachu lawendy, mięty oraz liści laurowych. W materiałowym woreczku umieść zgniecione zioła i rozwieś go w szafie. Ich zapach skutecznie odstraszy mole. Równie dobre są olejki. Mole ubraniowe nie lubią zapachu olejku: cedrowego, goździkowego oraz tymiankowego. Ciekawym sposobem jest rozłożenie w szafie świeżych gazet. Mole ubraniowe nie cierpią bowiem zapachu farby drukarskiej.

