Dziurawiec. Jakie ma właściwości? Kto nie powinen stosować dziurawca?

Warto wiedzieć

Ziele świętego Jana zaraz zakwitnie. Jest uważane za potężne lekarstwo i klejnot wśród ziół. Leczy niestrawność i bezsenność. Dziurawiec był nazywany „jasnością dla duszy”

Dziurawiec zwyczajny jest niczym klejnot w koronie ziół. Jego zdrowotne, ale i magiczne właściwości znane są od wieków. Ziele, które rośnie na łąkach i miedzach, można wykorzystać do naparów, herbat, maceratów i innych mikstur, które poprawiają zdrowie oraz urodę. Choć dziurawiec w nazwie ma zwyczajny, to raczej ze zwykłością nie ma nic wspólnego. Jest remedium na problemy żołądkowe, bezsenność i wiele innych schorzeń. Jednak nie każdy powinien go stosować. Poznaj właściwości dziurawca.