Zimą pryskam tym podeszwy swoich butów. Od razu przestają się ślizgać nawet na lodzie i śniegu. To najlepszy sposób na śliskie obuwie, jaki poznałam

Wylewam odrobinę na ściereczkę i przecieram monsterę. To moje sposoby na naturalny domowy nabłyszczacz do kwiatów

Masz ten kwiat na swoim parapecie? Szybko go wyrzuć! Polacy uwielbiają go ustawiać w swoich domach, a ściąga falę nieszczęść. Pechowe rośliny w domu

Wsyp 1 łyżeczkę do wody i wlej do stojaka na choinkę. Zadziała niczym nawóz na cięte drzewko. Choinka będzie piękna i nie zgubi igieł przez długi czas

Spryskaj tym podeszwy butów zimowych. Przestaną się ślizgać

W ostatnich dniach do Polski nadciągnęła zima, która - jak wskazują prognozy, szybko nie odpuści. Śnieg, marznący deszcz i mróz to z pewnością nie są sprzymierzeńcy większości obuwia. Zapewne każda kobieta ma piękne buty zimowe, które ślizgają się na śniegu. I niestety, choć modne i gustowne, większość zimy stoją nieużywane. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na buty ślizgające się na śniegu, a dokładniej - podeszwy butów, które na powierzchniach zasypanych śniegiem nie radzą sobie z przyczepnością. Wystarczy, że delikatnie potrzesz podeszwy papierem ściernym, następnie sięgniesz do swojej kosmetyczki po lakier do włosów i spryskasz nim podeszwy butów przed wyjściem z domu. Dzięki temu zabiegowi przestaną się ślizgać zimą.

Buty ślizgające się na śniegu - co zrobić?

Oprócz lakieru do włosów w przypadku ślizgających się butów pomocny będzie również silikon. Namaluj nim na podeszwie zygzaki i poczekaj, aż klej wyschnie. Silikonowe wypustki stworzą imitację traktorków, które ochronią Cię przed upadkiem na śniegu. Kolejnym sposobem godnym polecenia jest zaniesienie butów do szewca, który podklei podeszwy gumowymi flekami z traktorkiem.