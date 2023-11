Zima to wymagający okres dla zwierząt przebywających w schroniskach

AKCJA “KUPUJĄC POMAGASZ” WSPOMAGA SCHRONISKA W ZIMOWYM OKRESIE

– Schroniska dla zwierząt ciągle stoją przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie widok psa na łańcuchu często dalej nikogo nie dziwi. Codziennie spotykamy się też z bezpańskimi zwierzętami, które, jeśli nie znajdą odpowiedzialnego domu, niestety będą musiały trafić do schroniska, a tam zwierzaków nie brakuje... – mówi Agnieszka Majchrzyk z profilu @sercewfutrze na Instagramie, która na co dzień wraz z siostrą – Moniką Majchrzyk, pomaga zwierzętom w potrzebie. Często wygłodzone, schorowane zwierzęta, które udaje się odebrać im z domostw, gdzie psy są na łańcuchu lub po prostu – nieodpowiednio zabezpieczone, trafiają do schronisk. I co dalej? To dopiero początek ratunku dla zwierzaka, który potrzebuje odpowiedniej opieki weterynaryjnej, leków, jak i odżywczej diety, która szczególnie w zimowym okresie jest dla zwierząt bardzo istotna, m.in. do utrzymania balansu termicznego.

Akcja potrwa od 13 listopada 2023 r. do 13 stycznia 2024 r., w tym czasie marka Butcher’s przekaże jeden posiłek (czyli 100 gram karmy) za każdy produkt marki, który zostanie zakupiony w sklepach online biorących udział w akcji. Jest to realna pomoc dla schronisk, w których w jednym momencie potrafi przebywać po kilkaset zwierząt.

– Potrzeby psich i kocich przytulisk są ogromne. Poprzedni rok był niestety rekordowy, jeśli chodzi o ilość zwierząt, które trafiły do schronisk. Niemały wpływ na ich ilość miały te zwierzęta, które zostały uratowane z terenów objętych wojną w Ukrainie. Bywa, że jedno schronisko musiało zapewnić dach na głową, opiekę weterynaryjną i pożywienie nawet 700 psom i kotom – podkreśla Magdalena Sztylkowska, head of marketing Butcher’s Polska. I dodaje: – Nasza akcja to realna pomoc zapewniająca pożywne posiłki dla zwierząt w zimowym okresie. Tylko podczas ostatniej edycji przekazaliśmy ponad 5,5 ton karmy do 12 schronisk z 230 placówek w całym kraju. W Polsce mamy około 230 schronisk, zdajemy sobie sprawę, że to kropla w morzu potrzeb, natomiast z roku na rok akcja cieszy się coraz większą popularnością, co oznacza, że wspierane schroniska dostają z każdą kolejną edycją “Kupując Pomagasz” coraz więcej posiłków. Polacy kochają pomagać - a my razem z nimi! Warto dodać, że akcja podnosi też świadomość sytuacji bezdomnych zwierząt wśród społeczeństwa. Dzięki temu mają one możliwość szerszego dotarcia do potencjalnych psich i kocich rodziców.

Zobacz także: Pomysły na świąteczne dekoracje DIY

USŁYSZ ICH GŁOS I ADOPTUJ ODPOWIEDZIALNIE

Zdarza się jednak, że problemem, z którym zmagają się schroniska i organizacje pomagające zwierzętom jest zbyt duża lekkomyślność w podejmowaniu decyzji adopcyjnej. – Zdecydowanie ten fakt dotyka mnie bardzo mocno. Trafiają nam się chętni, którzy chcą zdecydować się na adopcję znalezionego przez nas zwierzęcia w sposób nieprzemyślany, chaotyczny, nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności tej decyzji – podkreśla Monika Majchrzyk. Dlatego miłośniczki zwierząt prowadzące kanał na platformie Instagram @sercewfutrze, podpowiadają, jak odpowiedzialnie podejść do tematu, w paru prostych krokach:

Kluczowym aspektem jest to, czy potencjalny właściciel może zdecydować się na adopcję dorosłego psa lub kota, czy w jego przypadku (np. ze względu na socjalizację z dziećmi) lepiej byłoby zdecydować się na adopcję kocięcia czy szczeniaka. Warto rozpatrzyć, czy szczególnie na początku będzie można poświęcić zwierzakowi tyle czasu, ile potrzebuje.

Zwierzę to nie tylko ogrom miłości, ale także... wydatków! Warto przed podjęciem decyzji zadać sobie pytanie – czy w razie nieprzewidzianych zdrowotnych sytuacji znajdą się środki finansowe na leczenie zwierzaka lub specjalistyczną karmę? Wraz z wiekiem zwierzaka może okazać się, że potrzebne jest czyszczenie zębów lub ich usunięcie, badania krwi i inna diagnostyka, która... kosztuje.

Nie można zapominać o obowiązkach, które przecież ma każdy człowiek. Praca, wyjazdy służbowe, ale też... urlopy. Czy w tym czasie będzie miał się kto zająć zwierzakiem? Czy znajdziesz odpowiednią ilość czasu w ciągu dnia, aby pies mógł zażyć odpowiedniej dawki ruchu?

A jeśli podejmujesz decyzję o wyjeździe z psem – to czy ma on wszystkie niezbędne zabezpieczenia, takie jak chip, komfortowe szelki i odpowiedniej długości smycz? A także wszystkie niezbędne szczepienia, jak i zaopiekowanie pod względem odrobaczenia i ochrony przed pasożytami? Pamiętaj, że zwierzak może zarażać także inne psy i koty.

i Autor: Materiały prasowe Butcher’s Polska

i Autor: Materiały prasowe Butcher’s Polska