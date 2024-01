Zimą zawsze stawiam to na parapecie. Pochłania wilgoć na oknach niczym gąbka. Domowy sposób na wilgoć na oknach i ramach okiennych

Dodaj do ciepłej wody, zamieszaj i wylej na kaloryfer. Rachunki za ogrzewanie spadną w mgnieniu oka. To powinien zrobić każdy z nas

Dlaczego wilgoć w domu nie jest dobra? Jak się pozbyć wilgoci z okien?

Idealne powietrze w mieszkaniu nie powinno być zbyt suche, ani zbyt mokre. Wilgoć niekorzystanie wpływa na nasz organizm. Sprzyja rozwojowi bakterii i drobnoustrojów i może powodować pojawienie się pleśni oraz grzyba. Według ekspertów długotrwała wilgoć może również prowadzić na rozwoju alergii, a nawet astmy. Wilgotne powietrze powoduje także dyskomfort i sprzyja bólom głowy, mięśni i stawów, a także powoduje rozdrażnienie. Najprostszym sposobem na przeciwdziałanie wilgoci jest regularnie wietrzenie pomieszczeń. Zapominamy o tym szczególnie zimą, gdy warunki atmosferycznie nie sprzyjają otwieraniu okien. A przecież właśnie zimą jesteśmy najbardziej narażenie na występowanie wilgoci. Topnieją śnieg i mokra aura sprawiają, że w wielu polskich mieszkania pojawia się wilgoć.

Moja koleżanka zdradziła mi, że u niej najlepiej z wilgocią w mieszkaniu radzą sobie rośliny. To nasi naturalni sojusznicy w walce z wilgocią. Okazuje się, że najlepszym sprzymierzeńcem jest skrzydłokwiat. Ten popularny kwiat doniczkowy zadziała na wilgoć niczym gąbka. Postaw go na parapecie, a problem zaparowanych okien i wilgoci zniknie. Skrzydłokwiat potrafi niemalże wsysać wilgoć, a dodatkowo chłonie zarodniki pleśni. Odką podstawiałam go na swoim parapecie, to wilgoć na oknach przestała by problemem.

