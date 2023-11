Takich mandarynek nigdy nie kupuj. Szybko pożałujesz. One na pewno nie będą słodkie

Joy of Missing Out – chroń się przed przebodźcowaniem

Mandarynki niewątpliwie wielu Polakom kojarzą się z zimą, Bożym Narodzeniem. Ich intensywny i charakterystyczny zapach towarzyszy nam od dzieciństwa. Kupując mandarynki na pewno niejednokrotnie natknąłeś się na kwaśne owoce. Otóż podczas wybierania mandarynek należy zwrócić uwagę na kilka ich cech. Dzięki temu już zawsze będziesz wychodzić ze sklepu ze słodkimi mandarynkami. Po pierwsze przyjrzyj się kolorowi jej skórki. Im bardziej intensywny, pomarańczowy, tym słodszy jest owoc. Istotne jest również to, aby na skórce mandarynki nie było zielonych plamek, które świadczą o tym, że nie jest ona wystarczająco dojrzała lub była przechowywana w zbyt niskiej temperaturze. Po drugie w określeniu tego, czy mandarynka jest słodka pomoże jej kształt i wielkość. Słodkie mandarynki są okrągłe lub lekko spłaszczone i powinny mieścić się w dłoni.

Takich mandarynek szukaj w sklepie. Będą słodkie i soczyste

Podczas kupowania mandarynek zwróć uwagę czy nie są za twarde, bo to oznacza, że są niedojrzałe. Z kolei zbyt miękkie mogą wskazywać, że zgniły. Idealna mandarynka powinna mieć skórkę dobrze przylegającą do miąższu, ale łatwą do oderwania. Ciężka mandarynka jest na pewno soczysta. Za najsłodsze i najbardziej soczyste uznaje się owoce marokańskie i hiszpańskie.