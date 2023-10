Zrób to zanim zaczniesz odkurzać, a dywan i wygładziny będą jeszcze czystsze. Sposób na odkurzanie mieszkania, który stosują zawodowe sprzątaczki

Dodaj 6 łyżek do płynu do naczyń i umyj przypaloną od spodu patelnię. Spalenizna się rozpuści, a patelnia nie będzie porysowana. Genialny sposób na mycie przypalonych garnków

Genialny sposób na odkurzanie mieszkania. Zrób to, a zobaczysz różnicę

Nie ma domowych porządków bez odkurzania. To najprostsza i najczęstsza czynność, jaką wykonujemy podczas cotygodniowych porządków. Prawie każdy z nas robi to mechanicznie i nie zastanawia się nad tym. Okazuje się jednak, że są proste sztuczki, które usprawnią proces odkurzania oraz sprawią, że będzie on skuteczniejszy. Przede wszystkim podczas odkurzania pamiętaj, by zawsze ustawiać końcówkę odkurzacza pod włos. W ten sposób odkurzacz lepiej będzie wciągał okruszki znajdujące się na dywanie. Ważne także, by regularnie czyścić odkurzasz i wymieniać worek. Sprawdzaj również, by w rurze odkurzacza nie znalazły się mniejsze elementy, które ją zatkają i sprawią i mogą przyczynić się do awarii urządzenia.

Trik na odkurzanie. Dzięki temu dywan będzie jeszcze czystszy

Jeżeli chcesz, by dywan po odkurzaniu był jeszcze czystszy i przyjemnie pachnął, to powinnaś zastosować ten trik. Jedyne, czego potrzebujesz to soda oczyszczona. Wystarczy, że posypiesz nią dywan i pozostawisz na jakiś czas. Następnie do odkurz. Soda oczyszczona pomoże zniwelować brzydkie zapachy i rewelacyjnie odświeży dywan.

