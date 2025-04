Od dzieciństwa zmaga się z zabrzueniami lękowymi. Opowiada, jak je pokonała

Karolina opisuje swój lęk jako stałego towarzysza, który z czasem stał się częścią jej życia. "Jest to taki lęk, który towarzyszy w zasadzie stale, który jest częścią życia, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest to coś, co dotyka mnie, a nie dotyka innych osób" - mówi w rozmowie z Katarzyną Ziółkowską-Dąbek w podcaście "Siła kobiet".

Nadmierny lęk

Dzięki terapii i farmakologii Karolina nauczyła się radzić sobie z lękiem i prowadzić aktywne życie. "Terapia i farmakologia w mojej sytuacji była bardzo skuteczna. Ja jestem obecnie osobą, która cieszy się życiem i która potrafi też aktywnie zaangażować się w wiele rzeczy, które sprawiają mi przyjemność."

Karolina podkreśla, że lęk jest uczuciem, które spotyka każdego, ale nie musi go ograniczać. "Myślę, że lęk spotyka wszystkie osoby, że jest to uczucie, które przeżywa każdy, natomiast nie jest to już nadmierny lęk, taki, który powstrzymuje mnie przed osiąganiem tego, co sobie zaplanuję" - opowiada.

Pomagać innym

Obecnie Karolina pracuje jako asystentka zdrowienia, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wspierając innych w powrocie do zdrowia. "Te moje doświadczenia, trudne doświadczenia chciałam przetransformować w coś pozytywnego i to mnie skłoniło do tego, żeby zacząć pracę jako asystentka zdrowienia." Jej historia pokazuje, że z zaburzeniami lękowymi można skutecznie walczyć i odzyskać radość życia. W podcaście "Siła kobiet" opowiada, jak je pokonała.

