Astrologia na 2023. Horoskop dla Polski i świata! Wielki astrologiczny reset, który może zakończyć się nowym porządkiem, tak jak w 1914 roku

Horoskop dla świata i Polski na 2023 rok. Wielki astrologiczny reset

Astrologia już od kilku lat wieszczy zmiany na świecie. Wraz z wejściem Urana w znak Byka w 2018 roku ludzkość skupiła się na potrzebach ziemi, a ekologia i ochrona środowiska stały się bardzo ważnym elementem naszego życia. Rok 2022 upłynął nam na kwadraturze Saturna z Wodnika do Urana w Byku. Był to czas agresywnych przemian i upadku porządku. Niektórzy kojarzą to agresją Rosji na Ukrainę. W 2023 roku kluczowym dla świata momentem będzie 7 marca kiedy to Saturn znajdzie się w znaku Ryb. Zodiakalne Ryby to wyjątkowy znak w astrologii. Ich charakterystyka to przede wszystkim symbolika chrześcijańska i skupienie się na religii. Według astrologii 2023 rok będzie przede wszystkim czasem wielkich przemian i upadkiem potęg, jakie znamy. Będzie to rok rozgrzeszenia i odkupienia. Miłośnicy astrologii przewidują, że czeka nas wielki reset i rozpad starego świata, który zaczął formować się w 1989 roku. Pesymiści wskazują, że świat może znaleźć się w tym samym punkcie, co w 1914 roku. Może to oznaczać wielki przewrót, zmianę nastawienia i ustalenie nowego porządku.

