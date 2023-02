Bóg karze się jej rozbierać. Chce, by robiła striptiz na Instagramie

Bóg chce, by się rozbierała. Wyższa moc towarzyszy jej nawet podczas seksu

Nita Marie to influencerka z Kolorado. O kobiecie zrobiła się głośno, gdy w ostatnim czasie przyznała, że podczas erotycznych igraszek z jej mężem towarzyszy im Bóg. Kobieta nie boi się rozbierać i jest zdania, że nagość nie stoi w sprzeczności z jej wiarą. Ma konto na OnlyFans, gdzie dozwolone są treści pornograficzne. Jej zdjęcia i filmy można oglądać uiszczając wcześniej stosowną opłatę. Nita Marie twierdzi, że jest bardzo wierząca i to, co robi nie przeszkadza w jej wierze. Jak przyznała w rozmowie z "This Morining", Bój jest obecny w jej życiu nawet podczas miłosnych uniesień z jej mężem. Kobieta zawsze przed stosunkiem się modli i zaprasza Boga do swoistego trójkąta. Jak przyznała Nita, dzięki temu na najlepszy seks w swoim życiu. - - Jeżeli zapraszasz Boga, by był częścią stosunku, zmieniasz fizyczny akt w coś duchowego i świętego. Już za pierwszym razem, gdy się kochaliśmy z moim mężem, poprosiłam Boga, by do nas dołączył - powiedziała Marie cytowana przez portal gazeta.pl. To jednak nie wszystko, kobieta wyznała także. że Bóg chce, by robiła striptiz na Instagramie.

