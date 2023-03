Ci rodzice osiągnęli szczyt głupoty? Owinęli malutkie dziecko folią spożywczą i śmiali się do kamery. Teraz nie będzie im już do śmiechu

Szczyt bezmyślności właśnie został osiągnięty? Ta para "dla zabawy" owinęła dziecko folią spożywczą

W internecie można znaleźć wszystko. Nikogo już nie dziwią idiotyzmy robione jedynie dla sławy i zasięgów. Gorzej, gdy do tego typu wątpliwej zabawy wykorzystywane są małe dzieci. Jak podaje radiozet.pl, na TikToku pojawiło się bardzo niepokojące nagrania. Savannah Glembin jest aktywną influencerką, która w internecie pokazuje treści parentingowe. Kobieta jest matką dwuletniego chłopca i jej działalność w sieci skupia się na życiu rodzinnym. W marcu kobieta opublikowała nagranie "zabawy" ojca z dzieckiem. Wideo od razu wzbudziło wielkie kontrowersje, a para została skrytykowana przez internautów. Na nagraniu widać, jak mężczyzna owinął folią spożywczą tułów dziecka. Chłopczyk był cały skrępowany. Rozbawiony ojciec śmiał się i popychał dziecko. - Jeśli twój maluch zrzędzi cały dzień, to jedyny sposób, aby go uspokoić – napisała Savannah Glembin na TikToku.

Zabrali im dziecko przez "zabawę" na TikToku

Jak się można domyślić nagranie od razu spotkała się z gigantyczną krytyką. Niektórzy tłumaczyli w komentarzach, że dziecko mogło się udusić, a takie zabawy są co najmniej dziwne. – Nie rozumiem, co tu jest śmiesznego. Nie rozumiem, jak zabawne jest umieszczanie malucha w niewygodnej pozycji, a następnie publikowanie jego wizerunku. To zwykłe wykorzystywanie i ośmieszanie dziecka - brzmiał jeden z komentarzy cytowany przez portal radiozet.pl. Finał sprawy okazał się nieprzyjemny dla pary. Nagraniem zainteresowały się odpowiednie służby, a dziecko zostało im odebrane do czasu sprawdzenia, czy w domu nie dochodziło do znęcania się.

