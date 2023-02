Coca-Cola wprowadza limitowaną edycję linii Coca-Cola Creations przygotowaną we współpracy ze zdobywczynią Grammy – Rosalíą

To najpotężniejsza liczba w numerologii. Jeśli ją posiadasz to los zapewni Ci sukces, a ludzie będą Ci jeść z ręki. Mickiewicz przepowiedział ją w "Dziadach"

Po raz pierwszy w historii Coca-Cola Creations, premierze Coca-Cola Zero Sugar Movement towarzyszy napisany na potrzeby kampanii najnowszy singiel Rosalíi zatytułowany "Lie Like You Love Me". Utwór jest pierwszą i jedyną piosenką, która zawiera wiele języków, w tym całą sekcję w języku angielskim. Nowy singiel posłuży jako ścieżka dźwiękowa do dynamicznego, premierowego teledysku z udziałem Rosalíi, który jest odważną celebracją wszystkich unikalnych wersji jej samej. Fani wraz z artystką odbędą podróż przez różne gatunki muzyczne, od popu po flamenco.

– Jako wieloletnia fanka Coca-Cola jestem zachwycona możliwością współtworzenia napoju, w którym zawiera się moja stale rozwijającą się podróż poprzez muzykę, modę i inne pasje, wraz z nową piosenką, którą napisałam specjalnie na potrzeby tej premiery. To dla mnie zaszczyt, że wraz z Coca-Cola mogę inspirować innych, by przesuwali swoje granice i odkrywali nowe sposoby wyrażania siebie – opowiada Rosalía.

Efektowny projekt nowego opakowania Coca-Cola Zero Sugar Movement odzwierciedla ducha artystki – od żywego różu inspirowanego jej humorem i kreatywnością po minimalistyczną czerń śmiałej elegancji. Produkt eksponuje osobowość Rosalíi również poprzez spontaniczne rysunki, które piosenkarka własnoręcznie naszkicowała podczas pierwszej degustacji napoju.

Dzięki specjalnym kodom QR, znajdującym się na kolekcjonerskich puszkach, fani zyskają dostęp do cyfrowego centrum kreacji Coca-Cola Creations Hub. W jego ramach Coca-Cola oferuje niezapomniane doświadczenia, pozwalając odkrywać cyfrowy świat poprzez wiele atrakcji – m.in. dostęp do zakulisowych materiałów z procesu nagrywania piosenki. Coca-Cola Creations Hub obejmuje również quiz osobowościowy, w którym udzielone odpowiedzi służą personalizacji trójwymiarowego awatara w metaversum, a także film prezentujący wielowymiarową tożsamość Rosalíi, aktywowany ruchem.

– Transformacja to potężny i rezonujący we współczesnym pokoleniu sposób wyrażania siebie, a muzyka jest jej uniwersalnym językiem. Współpraca z inspirującą i przełamującą schematy gatunkowe artystką, jaką jest Rosalía, aby powołać do życia najnowszy produkt w ramach edycji Coca-Cola® Creations jest skierowana do osób który nie boją się zmian, lubią eksperymentować w ramach poszukiwania własnej tożsamości. Jestem przekonana, że nasi konsumenci pokochają ten napój oraz razem z nami będą celebrować ducha zachądzącyh zmian! – podkreśla Oana Vlad, starsza dyrektorka ds. globalnej strategii w The Coca-Cola Company.

i Autor: Materiały prasowe Coca-Cola