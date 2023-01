i Autor: Materiały prasowe Costa Coffee

Costa Coffee stawia na roślinne menu

Styczeń to okres szerzenia wiedzy i budowania świadomości na temat diety wegańskiej. Dla wielu osób Veganuary to doskonała zachęta do ograniczenia spożywania mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Costa Coffee wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i stawia kolejny krok w stronę ochrony środowiska, wprowadzając do oferty roślinne menu.