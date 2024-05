Jak rozpalić namiętność? Poczuj dobre wibracje

Zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy dążyć do osiągania maksymalnej przyjemności, która dla każdego oznacza co innego i każdy powinien podejść do tego indywidualnie – metodą eksperymentów znaleźć swój sposób na totalną rozkosz. Można to robić w parze lub solo, a w każdym przypadku pomocne mogą okazać się gadżety erotyczne. To niezwykle szeroka już kategoria, która wzrasta wraz z coraz większym otwieraniem się ludzi na rozmawianie i korzystanie z tego typu urządzeń. Szczególnie przełomowy był okres pandemii, która zredefiniowała podejście do seksualności, spowodowała zmianę zachowań, w tym upowszechnienie gadżetów erotycznych. Między 2019 a 2023 rokiem wartość tej kategorii w Polsce podwoiła się.

To bardzo pozytywny trend, który może korzystnie wpływać na zdrowie. Dzięki korzystaniu z gadżetów erotycznych można jeszcze szybciej i intensywniej czuć przyjemność, zwielokrotnić/zintensyfikować doświadczenia związane z orgazmem, poprawić funkcje seksualne, a także obniżyć stres i napięcie, które są nieodłącznym elementem współczesnego życia. W końcu to nic innego, jak bardziej precyzyjna stymulacja, a co za tym idzie większa świadomość i większa pewność siebie!

Poczuj dobre wibracje z Durex Play

Chcąc eksplorować swoje ciało i potrzeby warto sprawdzić zupełnie nowe gadżety Durex Play. To aż 6 urządzeń odpowiadających zdecydowanej większości typów aktywności – by każdy znalazł coś dla siebie i mógł cieszyć się zupełnie innym, jeszcze przyjemniejszym życiem seksualnym.

Z myślą o urozmaiceniu stymulacji waginalnej, marka proponuje wibrator ze stymulującą końcówką 2w1 Vibe & Tease oraz multistymulator stref erogennych Durex Ride & Tease. Wibrujący masturbator Ride & Vibe oraz rękaw do masturbacji Durex Slide & Ride to z kolei gadżety powstałe z myślą o przyjemności płynącej ze stymulacji penisa. W ofercie jest też rozwiązanie dla praktykujących stymulację analną – wibrująca zatyczka analna Durex Pop & Buzz oraz zestaw korków analnych Durex Deep & Deeper, które zapewniają najbardziej sensualne doznania.

Przewodnik do przyjemności

Jeszcze większe czerpanie przyjemności z używania gadżetu może ułatwić Seksplorownik, który marka Durex stworzyła we współpracy z seksuolożką i terapeutką par, Agatą Stola. To audioprzewodnik, który za pomocą odpowiednich pytań i dźwięków umożliwia lepsze poznanie swojego ciała, potrzeb i miejsc, które najbardziej podniecają, a co za tym idzie – tych, które najlepiej poddać dodatkowej stymulacji za pomocą gadżetu. „Seksplorownik wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom osób, które pomimo zawrotnego tępa życia pragną rozwijać i pielęgnować swoją seksualność. Dzięki swojej innowacyjnej formule daje faktyczną możliwość zatrzymania się i skupienia na swoich fantazjach, pragnieniach i erotycznych marzeniach. Uważność w seksie, czyli mindfulness, to świadome skupienie na chwili obecnej, na doznaniach, które przynoszą rozkosz. Połączenie jej z odpowiednią muzyką i dobrze dobranymi gadżetami erotycznymi może wzmacniać doświadczanie przyjemności i prowadzić do głębszego zrozumienia własnych pragnień” – mówi Agata Stola.

Rozsiądź się wygodnie na kanapie, w łóżku lub w wannie i solo bądź wspólnie z partnerem/partnerką podążajcie za głosami Seksplorownika. Poczujcie dobre wibracje.

