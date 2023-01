Karin Ann wraca! Zdamy datę premiery najnowszego singla!

Kobiety o tym kolorze włosów to największe uwodzicielki. Mężczyźni jedzą im z ręki. Jaki wpływ ma kolor włosów na powodzenie?

Poprzednie wydawnictwa Karin Ann - debiutancka EP-ka „lonely together” i kolejna „side effects of being human” przyniosły w Polsce artystce rzeszę oddanych fanów, o czym mogliśmy się przekonać np. podczas zeszłorocznego występu Karin Ann na letniej scenie Progresji przed koncertem grupy My Chemical Romance.

„For a moment” to nie tylko powrót po chwilowej przerwie, to także przedstawienie się artystki od trochę innej strony niż dotychczas. Karin Ann lubi eksperymentować muzycznie i tego nie zabrakło również tym razem.

Karin Ann w Polsce znana jest ze swoich osiągnięć muzycznych, ale także z aktywizmu na rzecz społeczności LGBTQ+. W lipcu 2021 zademonstrowała to podczas występu w programie Pytanie na śniadanie owijając się tęczową flagą, o czym wiele mediów przypomniało przy okazji sylwestrowego koncertu zespołu Black Eyed Peas..

Karin pomimo młodego wieku ma na swoim koncie sporo sukcesów. Otrzymała liczne nagrody za swoją twórczość, w tym dla najlepszego teledysku na Monachium Music Video Awards i Odkrycie Roku na Zebrik Awards w Czechach. W sierpniu 2021 roku przeszła do historii jako pierwsza słowacka artystka, która pojawiła się na billboardzie na Times Square w ramach programu muzycznego Spotify EQUAL.