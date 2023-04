Kobiety przypinają wstążkę do swojej torebki. To ważny sygnał! W ten sposób wołają o pomoc

Tylko osoby o ponadprzeciętnej inteligencji dostrzegają na obrazku ten szczegół. Jeżeli to widzisz to masz niesamowitą intuicję. Psychotest ilustracyjny

Wstążka przy damskiej torebce to ważny sygnał

Na ulicach można zauważyć nowy trend wśród kobiet, a dokładniej mam. Chodzi o wstążkę przypiętą do damskiej torebki lub wózka dziecięcego. Jednak nie jest to moda, a raczej ważny sygnał, które kobiety wysyłają ludziom ze swojego otoczenia. Pomysłodawczynią tego trendu jest psychoterapeutka, a prywatnie mama trójki dzieci, Anna Mathur. Kobieta zapoczątkowała akcję w mediach społecznościowych i była zaskoczona, że tak wiele kobiet pokocha jej pomysł. Anna ma nadzieję, że symboliczne wstążki pomogą kobietom z dziećmi. Sama jako matka niejednokrotnie doświadczyła trudnych momentów w opiece nad dziećmi. Czuła się bezradna. "Byłam z trójką dzieci na głównej ulicy, jedno krzyczało, a dwoje pozostałych pozostawało w tyle. Czułam się całkowicie wyczerpana i walczyłam ze łzami. Rozejrzałem się wokół siebie i zobaczyłam nieznajomych, inne mamy, rodziny i ludzi samotnych. Tak bardzo chciałam zwrócić się do kogoś w tym momencie, o dobre słowo, ciepły uśmiech lub pomocną dłoń. Czułam, że kilka osób widziało, jak walczę, ale mogły się martwić, że poczuję się urażona, jeśli zaproponują wsparcie" - opowiedziała Mathur w "The Mirror". Wtedy do głowy przyszedł jej pomysł, który ma na celu pomóc mamom w podobnych sytuacjach.

Co oznacza wstążka przy torebce lub wózku dziecięcym?

Anna Mathur wpadła na pomysł, aby stworzyć sygnał, który sprawi, że mamy będą mogły się zwrócić o pomoc do ludzi z otoczenia. W mediach społecznościowych zaproponowała kobietom, aby przypięły do swoich torebek wstążkę w kokardę. Dzięki temu dają sygnał, że przyjmą pomoc w trudnej sytuacji, ale także same oferują wsparcie dla innych rodziców. Psychoterapeutka nie spodziewała się takiego odzewu. Kobiety zasypały jej skrzynkę zdjęciami swoich torebek ozdobionych wstążkami.