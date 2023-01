Ksiądz wykorzystał seksualnie 5-latkę! Prawda wyszła na jaw dzięki rysunkom dziewczynki. Robił to, by zemścić się na ojcu!

Rysunki 5-latki kluczem do straszliwej prawdy. Rodzice odkryli przerażające rzeczy

Rodzice 5-latki z Brazylii z Montes Claros odkryli, że ich córka dziwnie się zachowuje. Dziewczynka stała się wycofana, cicha i cały czas smutna. Nie chciała między innymi uczęszczać na zajęcia języka angielskiego, które prowadził lokalny ksiądz Joao da Silva. Rodzice zaprowadzili dziecko do psychologa, który orzekł, że je zachowanie wskazuje na wykorzystywanie seksualnie i warto przyjrzeć się otoczeniu dziewczynki. Rodzice przeszukali pokój córki i odkryli przerażające rysunki. Przedstawiały one przemoc i traumatyczne scenki. Na większości malunków widać dwie postaci - większą i mniejszą. Rodzice szybko połączyli kropki i zaczęli podejrzewać lokalnego księdza o pedofilię. Ich podejrzenia niestety okazały się słuszne. Mężczyzna przyznał się do winy. Jak podaje o2.pl ksiądz-pedofil tłumaczył się, że krzywdzenie dziewczynki miało być odwetem na jej ojcu, z którym się pokłócił. Ostatecznie ksiądz został zatrzymany i trafił za kratki.

