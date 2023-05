i Autor: Shutterstock Grzechy związane z seksem. Tego nie wolno robić z partnerem w łóżku

Trudno w to uwierzyć

Księża opublikowali listę grzechów małżonków w sypialni. Zaniedbywanie małżonka prowadzi do zdrady...

Jakie grzechy popełniane są w małżeństwie? Okazuje się, że na stronie sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie można znaleźć takie wytyczne. Księża w swojej liście wskazali dokładnie czego nie robić. Ich zdaniem niewinne zabawy mogą prowadzić do ciężkich grzechów, a nawet... do tragedii. Czy Kościół ma prawo do takiego ingerowania w nasze życie intymne?