Kwiat śmierci, który zwiastuje nieszczęście! Jeżeli zgubi wszystkie liście to biada jego właścicielowi

Kwiat symbolizujący śmierć. Lepiej nie pozwól, by opadły mu wszystkie liście

Hibiskus nazywany też ketmią syryjską lub różą chińską to efektowny krzew o pięknych kwiatach, które kojarzą nam się z egzotyka podobnych do malwy lub róży. Krzew kwitnie w drugiej połowie lata, gdy większość innych już dawno przekwitła. Trzeba mu zapewnić nasłonecznione, zaciszne i osłonięte od wiatru miejsce. Nie ma specjalnych wymagań glebowych. Lubi wilgotne podłoże o odczynie lekko kwaśnym, nie toleruje jednak stanowisk podmokłych. Jeżeli gleba jest bardzo piaszczysta i sucha, przed posadzeniem ketmii trzeba koniecznie zmieszać ją z torfem lub kompostem. Podczas gorących dni trzeba ją regularnie podlewać, zwłaszcza młode krzewy. Wymaga też dokarmiania nawozem wiosną i wczesnym latem. Hibiskus znany jest również z magicznych właściwości i wcale nie są one pozytywne. Chińczycy nazywają go kwiatem śmierci. Uważają, że jeśli roślina zakwitnie przed czasem lub zrzuci wszystkie liście, to śmierć spotka jego właściciela lub jednego z jego bliskich.

Zobacz także: Ta 92-letnia seniorka "wymiatała" na pogrzebie swojego byłego ukochanego. Córka zmarłego nie wytrzymała! Wysłała staruszce wymowną wiadomość