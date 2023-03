Magiczne właściwości kopru włoskiego. Ochroni Cię przed złymi duchami i Twoim eks. Będziesz miała spokój i pieniądze. Tam, gdzie jest koper włoski jest i kapusta

Magiczne właściwości kopru włoskiego. Dlaczego ta roślina chroni kobiety?

Koper włoski, czyli fenkuł pochodzi z południowej Europy. Fascynacja tą byliną pochodzi z czasów antycznych. Otaczano ją szczególną uwagą już w starożytnej Grecji oraz Rzymie. W średniowieczu wierzono, że może chronić przed złymi duchami. Koper włoski często pojawiał się jako magiczny składnik eliksirów. Jest nadprzyrodzone właściwości uznawano praktycznie na całym świecie. Stosowano go zarówno w Europie, jak i w kuchni indyjskiej. Niektórzy wierzą, że koper włoski pomaga zdejmować uroki i chroni przed złymi myślami innych osób. Jeżeli chcesz odczynić złe zaklęcia, wystarczy, że przygotujesz napar z koprem włoskim. Dodaj go do herbaty i będziesz bezpieczna.

Jest koper - jest kasa

W dawnych kulturach wierzono, że koper włoski wzmacnia dobre zaklęcia i zabezpiecza przed złymi siłami. Fenkuł miał stanowić ochronną barierę przez światem złych duchów. Wspierał organizm kobiety i sprawiał, że stawała się ona silniejsza. Napar za koprem włoskim przeciwdziałał zazdrości i sprawdzał się jako składnik eliksirów miłosnych. Dodatkowo, zgodnie z wierzeniami, koper włoski przyciągał pieniądze i dostatek. Z uwagi na swoje pozytywne właściwości, dodawano go do posiłków żołnierzy przed bitwą. Fenkuł to także moc witamin, wspiera skórę, trawienie oraz wzmacnia układ odpornościowy, dlatego też warto go spożywać, nie tylko z uwagi na magiczne właściwości.

