Mroczne przepowiednie ojca Pio. Sam Jezus Chrystus opowiedział o zagładzie i brutalnej apokalipsie. Wizja końca świata przeraża

Kim był ojciec Pio i dlaczego jego przepowiednie cieszą się taką popularnością?

Niemalże w każdej przepowiedni pojawiają się wizje końca świata. Tak jest między innymi w proroctwach Nostradamusa, królowej Saby oraz ojca Pio. Ludzi od setek lat fascynuje tajemna przyszłość i data sądu ostatecznego. Apokalipsa pojawia się praktycznie w każdej religii i w każdym wierzeniu. Zgodnie z księgą Apokalipsy z Nowego Testamentu na ziemię powróci Jezus Chrystus, a potem nastąpi fala nieszczęść i plag zesłanych ludzkości. Podobny obraz końca świata widział w swoich wizjach ojciec Pio. To jeden z najbardziej słynnych zakonników. Ojciec Pio, a właściciel Francesco Forgione urodził się 25 maja 1887 rok w Pietrelcinie w pobliżu Neapolu, a zmarł 23 września 1968 roku w San Giovanni Rotondo. Ponoć już od wczesnego dzieciństwa miał kontakt z siłami wyższymi, a Jezus Chrystus, Maryja, czy nawet Anioł Stróż mieli mu zsyłać wizje. Francesco Forgione w wieku 15 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Morcone. Podczas ślubów przyjął imię Pio, na cześć świętego Piusa V. W historii zasłynął stygmatami, które miały pojawiać się już w pierwszych latach jego posługi bożej. Były one widzialnie między innymi na dłoniach, stopach oraz boku ciała. Odpowiadały 5 ranom, które zostały zadane Jezusowi Chrystusowi podczas ukrzyżowania. Stygmaty towarzyszył ojcowi Pio przez 50 lat, aż to jego śmieci. Według osób znających zakonnika miał on mieć także dar bilokacji oraz lewitacji. W 2002 roku został ogłoszony świętym, a podczas uroczystości kanonizacyjnych wzięło udział blisko 300 tys. wiernych. Ojciec Pio pozostawił po sobie przepowiednie, które do dzisiaj fascynują i przerażają wiernych z całego świata.

Przepowiednie ojca Pio. Potworna apokalipsa i sąd ostateczny

Jedna z najpopularniejszych przepowiedni ojca Pio pochodzi z 15 stycznia 1957 roku i to właśnie ona opowiada o apokalipsie. Według zakonnika objawił mu się wtedy Jezus Chrystus, który zwiastował koniec świata. Według proroctwa zagląda ludzkości ma trwać trzy dni i trzy noce. Całość rozpocznie przerażający spektakl ognistych burz i deszczów. - Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki - przepowiedział ojciec Pio.

Przepowiednie ojca Pio. Jak będzie wyglądać Apokalipsa?

Zgodnie ze słowami ojca Pio biblijna Apokalipsa będzie jeszcze bardziej przerażająca niż możemy to sobie wyobrazić. Z nieba wyleje się nawałnica ogrania, a straszliwa pogoda i trzęsienie ziemie pokrywają cały świat. W sumie podczas jej trwania zginą miliony ludzi. Następnie wszystko ucichnie i wzejdzie słońce. To będzie także czas, gdy do ludzi przybędą aniołowe.

Przepowiednie ojca Pio. Kiedy ma nastąpić koniec świata?

Jak w przypadku wiele przepowiedni nie mamy konkretnej daty. Według swój Jezusa Chrystusa ukazującego się ojcowi Pio, stanie się to w niedalekiej przyszłości. - Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwszą karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia - miał mówić Jezus Chrystus podczas wizji ojca Pio. Zakonnic pozostawił nam także kilka rad, jak przetrwać zagładę. Mówi o przyjęciu Duchowej Komunii, czynieniu dobra i modlitwie. "Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świece, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz".

