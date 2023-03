Numerologia dnia. Sprawdź, która cyfra dzisiaj rządzi i wybierz najlepszy dzień na randkę, prośbę o podwyżkę lub załatwienie sprawy w urzędzie

Jak obliczyć numerologię dnia? Wystarczy dodać liczby z aktualnej daty. Załóżmy, że planujemy załatwić ważną sprawę np. 13 marca 2023 roku. Żeby obliczyć indywidualną wibrację dnia musimy zsumować tę datę (lub jakąkolwiek inną) z naszą datą urodzenia. Załóżmy więc, że przyszliśmy na świat 12 czerwca 1954 roku. Dodajemy więc do siebie następujące cyfry: 1+3+3+2+2+3= 14, a 1+4 = 5. Teraz obliczamy swoją indywidualną liczbę czyli: 1+2+6+1+9+5+4=28, a 2+8= 10 czyli nasza liczba to 1. Teraz pozostaje dodać do siebie 5+1, i wychodzi, że indywidualna wibracja dnia to 6. Szóstka niestety nie sprzyja podejmowaniu ważnych decyzji. Który dzień będzie lepszy do podpisywania umów? Sprawdź, co oznaczają poszczególne wibracje dnia.

Spis treści

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 1

Jedynka oznacza genialny dzień. Jeśli twoja indywidualna numerologia dnia wynosi 1 wykorzystaj ten czas maksymalnie. To świetny dzień na rozpoczynanie działań, który chroni przed niekorzystnymi konsekwencjami. To najlepszy dzień na złożenie CV, rozpoczęcie nowej pracy czy podróży. Doskonały moment na składnie rożnego rodzaju podań i pism, które nadają bieg sprawom. Tego dnia warto składać wniosek o kredyt, jednak pod warunkiem, że to jedynka po pełni Księżyca.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 2

Dwójka to dobry dzień na negocjacje i kończenie działań, które zapoczątkowaliśmy przy wibracji jedynki. Znakomity czas, by zadbać o zdrowie. Zaplanuj wtedy wizyty u lekarza czy stomatologa. To także dzień, w którym potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi. Jesteśmy też bardziej wrażliwi, więc warto wybrać się na koncert, do kina czy muzeum. Tego dnia lepiej nie podejmować ważnych życiowych decyzji, ponieważ działamy pod wpływem impulsu.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 3

Trójka w indywidualnej wibracji dnia, to doskonały czas na spotkania towarzyskie. Dzień, który nastraja nas optymistycznie do wszystkiego wokół. Zakładamy różowe okulary, co nie sprzyja racjonalnemu podejmowaniu decyzji. Lepiej nie prowadzić wtedy negocjacji i innych zobowiązujących rozmów. Słów będzie wiele, ale efekt żaden.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 4

Czwórka w indywidualnej wibracji dnia zapowiada pracowity czas. Długi, męczący dzień ale dający wiele satysfakcji. Działania podjęte przy wibracji cyfry 4 mają długoterminowe skutki. To dobry dzień na rozpoczęcie pracy, a także na zakup nowych urządzeń, które będą służyły przez wiele lat. Jednak muszą to być nowe sprzęty. Używany samochód kupiony tego dnia będzie wymagał częstych napraw.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 5

Piątka w indywidualnej wibracji dnia nie nadaje się na żadne początkowe działania. Przyciąga negatywne sytuacje. Sprawia, że jesteśmy nerwowi i łatwo popadamy w konflikty. Kiedy dniem rządzi cyfra 5 trudno jest zachować spokój. Podpisanie umowy o pracę nie daje możliwości rozwoju kariery, a sama praca powoduje frustracje. Lepiej nie robić także zakupów, bo produkty mogą okazać się wadliwe lub nietrwałe. Zrezygnujmy również z dalekich podróży - mogą okazać się kłopotliwe. Piątka jest za to dobrym dniem do płacenia rachunków i wysyłania korespondencji – listy szybko dotrą do adresata.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 6

Numerologia dnia z szóstką nie sprzyja podejmowaniu wiążących decyzji. Nie udadzą się także poważne zakupy, którym będzie towarzyszyć brak zdecydowania. 6 w numerologii dnia jest czasem dla rodziny. Sprzyja nadrobieniu zaległości w relacjach. To także dzień, w którym towarzyszy nam energia miłości, przychylności i opieki. Dobry czas na zadbanie o zdrowie.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 7

Siódemka w indywidualnej wibracji dnia daje skupienie i jest bardziej wymagająca. Doskonały dzień na spotkania biznesowe i zakupy. Dobry na rozmowę z szefem o podwyżce. Świetny czas na zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły. Warto wtedy także pomyśleć o sobie i zapisać się na kurs lub przystąpić do egzaminów.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 8

Ósemka w indywidualnej wibracji dnia to doskonały czas dla działań biznesowych, które mają krótki czas realizacji. Dobry dzień na rozpoczęcie pracy. Czas w którym warto być sprawiedliwym, bo krzywdzące działania zadziałają odwrotnie w naszym kierunku. To także dobra data na złożenie wniosku o kredyt o ile 8 wydarzy się po pełni Księżyca. Wibracja ósemki w dniu sprawia także, że musimy trzymać nerwy na wodzy, bo łato możemy popaść w konflikt, a nawet spowodować kolizję drogową.

Jaki to będzie dzień? Numerologia dnia z indywidualną wibracją 9

Dziewiątka w indywidualnej wibracji dnia nie daje szans na realizacje działań długoterminowych. Jednak to doskonała data na odzyskanie długu, zadziała wtedy rozmowa przez telefon. To także dobry dzień na załatwienie sprawy, która ciągnie się od jakiegoś czasu i nie daje nam spokoju np. zerwanie toksycznych relacji. Doskonały czas na złożenie wypowiedzenia z pracy – odejdziemy bez komplikacji.

