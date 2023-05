Poszła do spowiedzi. W konfesjonale puściły jej nerwy. "Milcz sługo boży!"

Starsza kobieta pokłóciła się z księdzem podczas spowiedzi

Spowiedź to jeden z sakramentów w Kościele katolickim, który dla wiernych bywa wyjątkowo stresujący. W końcu wyznajemy swoje wszystkie grzechy i albo zostaną one nam odpuszczone i dostaniemy pokutę, albo kapłan nie udzieli nam rozgrzeszenia, bo uzna, że popełniliśmy grzechy uznane za ciężkie. Niestety czasami z konfesjonały dochodzimy wręcz zniesmaczeni. Pewna internautka opisała w mediach społecznościowych sytuację, której była świadkiem. W parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku do spowiedzi przyszła starsza kobieta. Jak opisała autorka posta na Twitterze ta "przygarbiona babuleńka, w paletku i chustce na głowie" pokłóciła się z księdzem w konfesjonale. "Do dziś pamiętam pewną staruszkę u spowiedzi, która wyparowała tak, że cały kościół słyszał: "Milcz sługo boży! Ja z Nim rozmawiam, a ty masz to przekazać, a nie ze mną dyskutować!" - wspomina internautka.

Internauci chwalą zachowanie kobiety

Kobiecie puściły nerwy i najwyraźniej doskonale wiedziała, na co duchowny może tam sobie pozwolić, a kiedy swoje racje powinien zachować dla siebie, dlatego stanowczo zareagowała. Jak się okazuje się, że zachowanie starszej pani wzbudziło podziw wśród internautów.

"Brawa dla starszej pani! W punkt"

"Mądra staruszka"

- pisali w komentarzach.

